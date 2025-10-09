「戲曲天后」孫翠鳳婚前不會台語 許效舜曝變教授級秘辛

左起許效舜、SANDY、孫翠鳳、黃豪平、浩子帶來笑聲不斷的精彩節目。（公視台語台 提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕浩子（謝炘昊）、Sandy吳姍儒主持，《Talk Talk秀台語》第二季由「台語大師」許效舜領軍擔任評審長，並搭配黃豪平共同主持。本週五（10/10）節目邀請「歌仔戲第一小生」、「戲曲天后」孫翠鳳擔任飛行評審。首次造訪節目的她，還不太習慣使用評審OX燈牌，幾次誤將淘汰者按成「O」的過關評分，被發現後只好害羞地笑說：「就當作『慈悲為懷』吧！」露出呆萌的一面，讓現場笑聲不斷。《Talk Talk秀台語2》每週五晚間8點於公視台語台14頻道播出，9點同步上架DAY DAY台語台YouTube頻道。

《Talk Talk秀台語2》「戲曲天后」孫翠鳳首次當評審凸槌惹得現場笑聲不斷。（公視台語台 提供）

錄影時，許效舜好奇詢問孫翠鳳：「妳知道Sandy的爸爸是誰嗎？」話還沒說完，Sandy就搶先回答：「徐乃麟！」還加碼自豪表示，自己的氣質與長相都是遺傳自媽媽，讓許效舜與孫翠鳳笑到說不出話。許效舜也爆料，孫翠鳳在婚前、未嫁給明華園第二代總團長陳勝福之前，其實一句台語都不會講，「看著這位國寶級的歌仔戲團主兼女主角，你若有心，今仔日，就會變成教授級的！」藉此勉勵所有參賽者。

《Talk Talk秀台語2》海產自爆交往9任女友！大家輪番質詢笑聲不斷（公視台語台提供）

本集主題是「臺灣才有別位無」。海產在節目上自爆曾交往過9任女友，此話一出，讓孫翠鳳、許效舜、浩子與Sandy全都露出驚訝表情，不敢置信。孫翠鳳笑虧：「這種事情不可以膨風餒！」眾人輪番追問，讓海產一時語塞，現場再度爆笑。本週比賽競爭激烈，九位選手將淘汰一半，妹迪in台灣、阿太老師、戴凱文、金門阿愷等人能否繼續留在舞台上，或面臨淘汰，敬請鎖定本週播出。

左起SANDY、阿太老師、浩子《Talk Talk秀台語2》精彩片段已破20萬瀏覽。（公視台語台提供）

而上週第二集節目中出現「教授級笑話」話題。阿太老師一本正經介紹新竹的刻板印象時，表示當地名產除了米粉就是工程師。他說，有位學生還沒畢業就已經買房，靠的不是爸媽。當大家正疑惑時，他神色自若地補充：「因為他靠的是阿公阿媽！」接著又說那位學生即將到美國的台積電工作，「我跟他說一定要去，這樣就會有很多『美國時間』了。」節目片段在社群引發熱議，網友紛紛留言：「莫名地有道理又好笑」、「優秀的反差哏」等，好評不斷。

台灣小姐JOYCE在《Talk Talk秀台語2》帶來精彩的表演。（公視台語台提供）

