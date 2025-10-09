莫文蔚親揭成名祕辛 最愛這首歌竟藏30年前祕密

莫文蔚出道30年，擁有不少經典的「莫氏情歌」。（Bella儂儂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金曲歌后」莫文蔚擔任時尚雜誌《Bella儂儂》10月號封面，她被外媒盛讚是「亞洲最成功的女演員之一」，卻堅持把重心放在音樂之路，笑說：「可以用歌聲感動人，是最幸福的事。」

莫文蔚擁有不少經典「莫氏情歌」，像是《他不愛我》、《廣島之戀》、《愛情》、《陰天》、《忽然之間》、《寂寞的戀人》、《愛》、《如果沒有你》等，這些作品形塑她的演藝之路，也填補許多人的青春，她說：「可以用歌聲感動人，是最幸福的事」。

談到作詞人李焯雄，莫文蔚嘴角揚起微笑：「我們的默契相當微妙。他很了解我的個性、脾氣、咬字發音，也知道我適合唱什麼、怎麼樣表達歌曲。」從《沒時間》、《愛我的請舉手》、《單人房 雙人床》，到《如果沒有你》等，每一首都是代表作。

不只在音樂，莫文蔚也演活了許多電影角色，像是《齊天大聖東遊記》、《色情男女》、《食神》、《喜劇之王》、《古惑仔》系列等，她笑稱自己沒有入戲太深的問題，「我是可以瞬間入戲！只要到了劇組、化了妝、穿了衣服，就會很自然地變成那個角色。一旦穿回自己的衣服、回到家，就可以變回我自己」。

談起計畫，莫文蔚說：「老實說，我從來沒有刻意地為我的演藝生涯做過計畫。我不太會去計畫明年、後年要幹嘛，甚至訂定五年、十年的目標，真的沒有！」她說就像20幾年前和滾石唱片簽約一樣，「也是偶然的機會，後來決定到台灣發展也是。這些都不在計畫之中，但我會隨時做好準備，迎接新的機會」。

被問哪一首歌曲最能代表莫文蔚？她說：「或許是《陰天》。」直喊：「這首歌太特別了，也是我跟李宗盛大哥合作的第一首歌。」她分享當時很快地就錄好、回家了，「我後來在想，這首歌為什麼這麼獨一無二，可能是因為自由。唱歌是內心的表達，如果你是很真誠的，我相信，觀眾是能聽出來的」。

另一首是刻骨銘心的曲目是《忽然之間》，莫文蔚說：「這首歌是寫給921大地震的。那時，想表達人很脆弱、很渺小。因為發生了不幸，我在唱的時候，會更針對這一件事情而詮釋。可是現在唱這首歌時，已有了不同的感觸」。

一轉眼，莫文蔚出道30年，她以《大秀一場》（The Big Big Show）之名，展開巡迴演唱會，於每一座城市演出、座無虛席，即使行程再忙，她依舊惦記著台灣，直喊：「好想去台灣開The Big Big Show！我對台灣有很深的情感，是一種很特別、很難形容的緣分。」台灣莫文蔚歌手生涯的重要起點，她很感謝台灣的歌迷：「很想來台灣開演唱會，我一直很相信一句話：Love what you do, do what you love（愛你所做，做你所愛）。從小，我在充滿愛的環境長大，可以追求自己的夢想並且實現，是人生最大的幸福。現在的我很快樂、很感激，真的很幸運。」

