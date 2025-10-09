自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

饅頭媽再懷女娃 曬驗孕棒「湊足2個好」

饅頭媽證實懷上女寶寶。（翻攝自IG）饅頭媽證實懷上女寶寶。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯近日在IG發文宣布：「團隊迎來了可愛的四寶！」更在最新限動中公開四寶訊息，並分享了一段在池畔別墅舉辦「性別揭曉派對」的影片，證實懷了女娃。

饅頭媽曝光驗孕棒證實懷孕。（圖／翻攝自IG）饅頭媽曝光驗孕棒證實懷孕。（圖／翻攝自IG）

饅頭媽昨發文表示「代誌大條了！是的～我們團隊迎來了可愛的四寶！感謝一路支持的你們，一起見證這份幸福，為了慶祝雙喜臨門，邀大家一起來猜這次的小寶寶是男寶還是女寶？」，而今日又在限動曬出驗孕棒，並在性別趴影片中放出粉紅色煙霧，宣告女寶即將來報到，正式揭曉第四胎的性別是女兒，並於池畔舉辦了盛大的性別趴，由於她早已擁有兩子一女，現在家中再添一名女寶寶，等於是「湊足兩個好」，好友也開心表示願意當保母，但只限定女寶寶，饅頭媽也幽默回應：「我真的會無條件送過去」

饅頭媽開性別趴，放粉紅煙火揭曉寶寶是女娃。（圖／翻攝自IG）饅頭媽開性別趴，放粉紅煙火揭曉寶寶是女娃。（圖／翻攝自IG）

「饅頭媽」林榆芯曾因感情風波話題不斷，近日又因一則徵才啟事再度引爆爭議，她開出「總經理特助」職缺，月薪僅3萬8千元，但內容卻要求接送小孩、支援雜務到生活照顧一手包辦，引發網友痛批直斥：「這是在找奴才還是員工？」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中