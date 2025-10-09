饅頭媽再懷女娃 曬驗孕棒「湊足2個好」

饅頭媽證實懷上女寶寶。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯近日在IG發文宣布：「團隊迎來了可愛的四寶！」更在最新限動中公開四寶訊息，並分享了一段在池畔別墅舉辦「性別揭曉派對」的影片，證實懷了女娃。

饅頭媽曝光驗孕棒證實懷孕。（圖／翻攝自IG）

饅頭媽昨發文表示「代誌大條了！是的～我們團隊迎來了可愛的四寶！感謝一路支持的你們，一起見證這份幸福，為了慶祝雙喜臨門，邀大家一起來猜這次的小寶寶是男寶還是女寶？」，而今日又在限動曬出驗孕棒，並在性別趴影片中放出粉紅色煙霧，宣告女寶即將來報到，正式揭曉第四胎的性別是女兒，並於池畔舉辦了盛大的性別趴，由於她早已擁有兩子一女，現在家中再添一名女寶寶，等於是「湊足兩個好」，好友也開心表示願意當保母，但只限定女寶寶，饅頭媽也幽默回應：「我真的會無條件送過去」

請繼續往下閱讀...

饅頭媽開性別趴，放粉紅煙火揭曉寶寶是女娃。（圖／翻攝自IG）

「饅頭媽」林榆芯曾因感情風波話題不斷，近日又因一則徵才啟事再度引爆爭議，她開出「總經理特助」職缺，月薪僅3萬8千元，但內容卻要求接送小孩、支援雜務到生活照顧一手包辦，引發網友痛批直斥：「這是在找奴才還是員工？」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法