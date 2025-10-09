慈湖國慶演唱晚會 邀「搖滾教母」娃娃金智娟壓軸

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合國慶連假到來，桃園市政府將於國慶日下午4點到7點在慈湖水岸舞台，舉辦「潮80年代民歌金曲」，除邀請「鐵玫瑰熱音賞」、「桃園客家音樂節」等比賽得獎歌手外，重磅壓軸則是「搖滾教母」娃娃金智娟以膾炙人口的懷舊金曲掀起高潮，最後由新生代女歌手葉柔接棒，以清亮嗓音為秋夜畫下完美句點。

慈湖於國慶當天舉行演唱晚會，邀請娃娃金智娟壓軸。（觀光旅遊局提供）

「潮80年代民歌金曲」邀請「2025 鐵玫瑰熱音賞」得獎歌手柯孟軒、「2024 桃園客家音樂節」新秀亞軍好日 HoNi、「2024 桃園客語原創歌曲比賽」新秀組第五名鍾熙宸、「桃青之星歌唱組季軍」林信宏精彩開唱，打造屬於秋日的懷舊舞台。

今年慈湖活動以「潮復刻」為主題打造七週復刻主題日，「潮80年代民歌金曲」則是系列活動之一，另18日還有「潮 70 年代定向探索」，採分齡設計兼顧挑戰與趣味；25日則是「潮 80 年代劇本不NG」把實境解謎搬進慈湖，透過角色分工與情境任務培養默契；11月1日為「潮 90 年代來電五十」，主打「老派約會・新式心動」，在輕鬆互動中自在相遇，於慈湖留下浪漫回憶。

另慈湖遊客中心停車場於活動期間的國定假日及例假日提供免費停車服務，民眾也可將車停放在「北橫遊客中心停車場」，轉乘免費接駁車，接駁時間為每日下午1點到晚上8點30分，此外，民眾也可搭乘台灣好行觀光巴士或市區公車抵達慈湖。

