迎中國十一長假！網傳羊駝被投餵過量「倒地翻白眼」

羊駝疑似因過度投餵食物，出現「吃撐倒地」、「翻白眼」的情況。（翻攝微博）

〔記者胡御柔／綜合報導〕中國十一長假期間，各大景點人潮爆滿，就連動物園的動物也忙得應接不暇。近日有民眾在網路上分享，江蘇南通森林野生動物園內多隻羊駝因遊客過度投餵食物，出現「吃撐倒地」、「翻白眼」的情況，讓人看了心疼。

網路圖片顯示，有羊駝躺在地上，眼神呆滯，周圍散落大量胡蘿蔔、白菜等食物殘渣。有網友留言擔心：「它們真的吃不下了。」也有人分享自己投喂的經驗：「帶了五斤胡蘿蔔，扔了四斤」，並提醒其他遊客注意，避免動物吃太多。

針對此事，南通森林野生動物園工作人員表示：「確實是吃飽了，園區自駕區每個動物投喂點都有胡蘿蔔等食物出售，加上假期遊客眾多，投喂非常頻繁。尤其是羊駝，小朋友們投喂特別熱情，這兩天客流大，它們吃得比較多。」

工作人員同時強調，羊駝不會因此吃壞肚子或撐死，「旁邊都有飼養員在觀察動物情況。它們吃飽了就不張嘴，嘴都抿起來了，不會再吃。」

