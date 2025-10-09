國慶晚會今晚在台中 胡瓜、陽帆重現「鑽石舞台」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國慶晚會今晚在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，由綜藝天王、天后胡瓜、陽帆與白冰冰、葉璦菱雙王雙后領銜，搭配金曲獎歌手，重現「鑽石舞台」，齊聚超強卡司祝賀國家生日快樂；晚會除了歡迎歸國僑胞共襄盛舉，會場特別規劃觀眾區約3500席，開放民眾免費進場，市府另在文心森林公園大墩七街側大草坪規劃「第二轉播現場」，可容納6000名的觀眾，歡迎大家一起來歡慶國家生日。

國慶晚會9日在台中，邀綜藝天王天后再現「鑽石舞台」。（圖：市府提供）

今年國慶晚會睽違8年重返台中圓滿戶外劇場舉行，胡瓜攜陽帆與白冰冰、葉璦菱重現「鑽石舞台」，搭配金曲獎客語歌手羅文裕、金曲獎原住民歌手舞思愛、跨國組合的ADOGA阿逗仔樂團等實力唱將，另有重金屬勁旅血肉果汁機與嘻哈天團玖壹壹首度同台壓軸演出。

請繼續往下閱讀...

另打造「台灣味」經典秀，有獲封為模王及小費玉清的林俊逸、孔鏘大樂隊與「巨星彩蛋」嘉賓同場獻藝，最後以在地新聲代混搭嘻哈大天團的「台中Style」嗨翻全場。

國慶晚會今晚在台中胡瓜、陽帆重現「鑽石舞台」備有第二現場。（圖：市府提供）

市府指出，晚會除了歡迎歸國僑胞共襄盛舉，會場特別規劃觀眾區約3500席，無需事先索票，今日下午4時30分開放民眾免費入場，若場內座位已滿，文心森林公園內近大墩七街處設有第二轉播現場，以400吋超大螢幕同步轉播晚會精彩節目，效果一樣熱鬧精彩，場內可容納6000名的觀眾免排隊、免索票，近距離感受現場氛圍，與全場一同歡慶國家生日。

此外，今年晚會也規劃多元轉播方式，讓無法親臨現場的民眾也能一同參與，網路直播將於當日17時30分開播，觀眾可透過台中市政府國慶晚會官網、「漾台中」粉絲專頁、「中華民國 讚國慶」粉絲專頁、「僑務委員會 OCAC」粉絲專頁等平台收看；另自18時30分在東森超視台、三立都會台及多個台中在地有線頻道同步電視轉播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法