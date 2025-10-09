橘老師馬來西亞初嚐榴槤！表情超複雜連香港影帝也現身

加拿大聲樂老師「Rozette」分享第一次吃榴槤。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕爆紅全亞洲的加拿大聲樂老師「Rozette」橘老師最近火到不行！她靠著專業又敢講的歌手分析影片圈粉無數，誰唱好誰唱壞她都敢說，連楊丞琳、林俊傑、五月天都逃不過她的金耳朵。沒想到這回她不是來評論歌手，而是來挑戰「榴槤」！

Rozette在社群上傳影片，宣布自己抵達馬來西亞，立刻開啟「人生第一次吃榴槤」的冒險。影片中她坐在榴槤攤前，桌上三顆飽滿香氣撲鼻的榴槤，她一邊聞一邊露出複雜表情：「我的結論是，它就像是洋蔥、芒果、奶油般濃郁的、起司、藍紋起司……難以定論，但絕對是一個很有趣的體驗。」一旁竟還驚喜出現香港視帝黎耀祥。

影片一出，馬來西亞網友熱情留言：「歡迎來馬！要慢慢學會愛上榴槤喔～」「聞起來像屎、吃起來像天堂，妳會上癮的！」

Rozette也曾針對《歌手2025》的范瑋琪表演發表意見。她看完范瑋琪唱〈最初的夢想〉後忍不住皺眉：「我覺得她很緊張耶，我有點同情她，她很緊張、在發抖，沒辦法穩定自己的氣息。」唱到高音破音那一段，Rozette表情一度被嚇到失守。

