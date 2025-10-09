篠崎泫花蓮救災「滿身泥巴」被讚人美心善 水晶指甲卻掀酸民論戰

篠崎泫到花蓮光復協助救災。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星篠崎泫近日親赴花蓮參與災後重建，親手鏟泥助災民，並在社群上分享自己「當鏟子超人」的照片，畫面中她滿身泥濘、衣鞋盡染，卻露出真摯笑容，感動不少網友。不過，細心的網友發現她手上仍留著精緻的水晶指甲，引發部分酸民質疑：「都要做粗工了，為什麼還戴水晶甲？」

對此，篠崎泫昨（7）日透過IG限時動態回應，表示自己做指甲已超過10年，「早就與之共存到根本就完全不影響做事。粗活、家事沒一樣不能做，只是會讓美甲容易掉下來經常需要去補而已。」她更語帶幽默地說：「重點是我又不是用手指在鏟土，不覺得有什麼阻礙。」

篠崎泫到花蓮光復協助救災，腳因長時間泡水變皺。（翻攝臉書）

她也進一步解釋，美甲並非說拿就能卸，「那是要去店家給美甲師用藥水+工具才卸的下來，我很臨時決定要去的，來不及去卸甲。」

篠崎泫在發文中表示，自己在花蓮鏟了兩天的泥巴，雖然回家後全身痠痛、手腳被泡得皺巴巴，「但我看到更多的是人們被激發出的團結、善良、熱心、不分你我、無條件給出愛的滿腔熱血。」

篠崎泫分享到花蓮光復協助救災的情況。（翻攝臉書）

也有花蓮當地居民留言感謝：「您身上沾的塵土和汗水，是我們看到希望的象徵」、「妳有來挖保安寺後面廁所旁的泥，辛苦妳了」、「台灣有妳們真好」。

