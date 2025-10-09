《黑男邱比特》風波延燒！曾嗨喊「親到不知道怎麼主持」舊片再被挖出

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「黑男」憑藉街頭配對節目《黑男邱比特》爆紅，影片中替陌生男女現場配對、互動曖昧的橋段，吸引大批網友關注。不過近日節目因一位歐美女嘉賓在鏡頭前露出「嫌棄表情」引發爭議，影片火速下架，黑男也被推上輿論風口。女方更在社群透露，事後竟一天內收到多個威脅包裹，最後無奈將IG轉為非公開，事件持續延燒。

黑男昔日節目片段被挖出。（翻攝YT）



事實上，《黑男邱比特》播出以來，不乏正面案例。節目中曾有素人男女透過配對發展為情侶，甚至步入婚姻，也有不少令人驚喜的初見面互動。黑男曾透露，節目中出現過第一對「初次見面就親吻」的配對，讓他自己也忍不住興奮直呼：「親到我都不知道該怎麼主持了！」

請繼續往下閱讀...

這段「神展開」的配對主角，是外型亮眼的女大生 Jessica 羅穎。她同時也是兼職大尺度模特兒，手臂上刺著一句英文「Do not fall in love easily.（別輕易陷入愛情）」的刺青，立刻吸引黑男注意。Jessica分享，這句話源自她 18 歲時的一段破碎戀情。

黑男昔日節目片段被挖出。（翻攝YT）



當天黑男根據 Jessica 的條件「會打扮、對寵物不過敏」開始尋找對象。經過兩個小時，他終於在水煙館找到一位符合條件、願意入鏡的男生。兩人初次見面時背對背站立、互相握手，發現彼此不僅都修讀行銷科系，甚至都有刺青、年齡相仿，話題相當投契。

在互評環節中，雙方都給對方「9分」的高分；最高潮則出現在「友情互動」階段。男方突然對 Jessica 說：「不好意思，我今天沒準備禮物，那我現場送妳一個。」說完，便伸手托住她的後腦，當場親吻三秒，讓全場驚呼不已。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法