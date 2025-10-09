陳凱倫兒被爆「秘婚張景嵐」陳銳忍不住發聲揭真相

陳銳（左）遭爆與張景嵐秘婚，雙雙親自發聲回應。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕張景嵐昨（8日）無端遭爆與小3歲男友陳銳秘婚，還砸3千萬元購屋同居，她對此親自出面否認並語帶無奈說「人生就是如此荒謬，看新聞看到笑出聲。」強調一切子虛烏有；此外，陳銳也親自出面回應，短短一句「完全沒有喔！」澄清傳言。

針對遭爆戀情穩定已低調完婚，張景嵐透過經紀人火速駁斥，「沒有結婚啊！她若有好消息，一定會親口告訴大家。」張景嵐也透過IG限動再度澄清「我沒有結婚，也沒人來跟我求證，從以前到現在，我被寫結婚，都是新聞告訴我的。」同時間，陳銳也罕見發聲「完全沒有（結婚）哦！」

請繼續往下閱讀...

外界關注雙方家庭反應，陳銳的父親陳凱倫也表示，「沒聽說，我什麼都不知道，他現在人在國外念短期課程，我目前聯絡不上他，不過孩子的事完全尊重他。」對於傳聞滿天飛，張景嵐則以幽默回應化解：「人生真的充滿驚喜。」網友笑喊：「還好本人出來打臉，太真誠了！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法