娛樂 最新消息

曾敬驊狂嗑20顆地瓜！猛放10秒臭屁竟被方郁婷讚暖男

曾敬驊（左）與方郁婷在電影《大濛》中有動人的兄妹情。（華文創提供）曾敬驊（左）與方郁婷在電影《大濛》中有動人的兄妹情。（華文創提供）

〔記者許世穎／台北報導〕今年金馬獎入圍大贏家《大濛》堪稱年度最催淚動人的跨時代巨作，主演柯煒林、方郁婷雙雙入圍競爭激烈的男女主角獎項，演出片中關鍵角色哥哥「黃育雲」的曾敬驊，更在角逐男配角名單上同時以兩部片《我家的事》與《大濛》被評審特別提出討論，最後以《我家的事》入圍，曾敬驊當下知道後表示「淚流滿面」。

曾敬驊在電影《大濛》中飾演關鍵角色，表現備受肯定。（華文創提供）曾敬驊在電影《大濛》中飾演關鍵角色，表現備受肯定。（華文創提供）

曾敬驊與方郁婷為了詮釋50年代的農村孩子，平時白淨的兩人被「全身抹黑」搞得灰頭土臉，讓年紀差8歲的他們因為外型更有兄妹氣息，曾敬驊表示方郁婷是安靜的女生，「每天看到她心情就很好、很開心，妹妹的眼神透露出對外頭世界的好奇，眼神很清澈」。他認為在那個什麼都沒有的時代環境下，兩人想生存下去，脫離不了人跟人之間的情感維繫，所以兄妹倆彼此依靠與扶持，是這個故事最讓他感動的地方。

方郁婷（左）與曾敬驊在電影《大濛》詮釋50年代的農村孩子，有別於以往白淨形象被「全身抹黑」。（華文創提供）方郁婷（左）與曾敬驊在電影《大濛》詮釋50年代的農村孩子，有別於以往白淨形象被「全身抹黑」。（華文創提供）

兩人除了滿臉泥沙外型被大改造，生理上也吃足苦頭，讓這對苦難兄妹忍不住嘆「我們都在吃土！」在12月依然炎熱的台南，曾敬驊窩在葉片鋒利割人的甘蔗林一整天，方郁婷還穿著大棉襖衣、戴斗笠、踩著木屐在甘蔗林間跑步，她表示：「我的帽子一直撞到，有時候都看不到路，走在裡面差點扭到腳。」

片中哥哥曾敬驊猛嗑妹妹送來的地瓜，拍攝時好幾次吃太大口差點噎到，最後吃掉近20顆地瓜導致屁聲連連，他也自爆：「剛才放了一個長達10秒鐘的屁，真的是沒有間斷的10秒！」如此搞笑的插曲，竟讓方郁婷笑讚哥哥是「暖男」，全因曾敬驊怕臭到大家，偷偷跑去田埂邊獨自排氣，讓妹妹忍不住大讚他很貼心。《大濛》將在11月21至23日舉辦感動口碑場、11月27日正式在台上映。

