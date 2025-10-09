自由電子報
娛樂 最新消息

淚控3歲幼女遭師虐待！網紅Ted踢爆「走廊睡覺、監視死角動手」校方回應了

房地產YouTuber「Ted」淚訴3歲女兒遭幼兒園老師虐待。（翻攝自YouTube）房地產YouTuber「Ted」淚訴3歲女兒遭幼兒園老師虐待。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕房地產YouTuber「Ted」控訴年僅3歲的女兒在新北林口一間雙語幼兒園遭到老師不當對待，不僅被拖進暗室、威脅「再哭就貼嘴巴」，更有家長指孩子被趕到走廊睡覺、老師還趁監視器死角動手管教。事件曝光後掀起輿論怒火，校方昨（8日）出面回應，否認虐童指控並提出3點澄清。

Ted在影片中情緒激動，表示孩子事發後夜夜驚醒、夢中哭泣，甚至需接受兒童心理治療，妻子也因此連續數夜無法入眠，他指出其他家長也目睹老師在監視器拍不到的位置，用膠帶封孩子嘴、掌摑臉部，甚至把學生拖進暗室「管教」；有家長更爆料老師午休時會把「比較難管教」的孩子趕出教室，讓他們直接在走廊地板睡覺。

針對一連串指控，園方8日發出聲明回應，強調已成立內部調查小組調閱監視畫面並約談相關教職員，聲明中指出，「老師將膠帶貼在手臂是為了方便使用，並未黏貼學生」、「所謂『小黑屋』只是孩子等待家長接送的教室，短暫關燈是為了安撫秩序，期間均有教師陪同」，並強調「拍打臉部的情節從未發生」。

事件爆出後，當地家長社群湧現大量轉發與討論，許多網友憤恨痛斥「拿膠帶嚇小孩太離譜」、「關燈禁閉根本心理虐待！」要求全面公開監視錄影並由教育局介入調查，社會各界也呼籲政府應強化幼教監督機制，避免虐童事件重演。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

