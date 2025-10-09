自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）許光漢點頭接演導演樂到傻笑！張艾嘉成最強後盾仍會吵架

〔記者許世穎／專訪〕由張艾嘉監製、許光漢與袁澧林主演新片《他年她日》，對首度執導長片的導演龔兆平而言，是一場關於夢想、信任與成長的長途旅行。他回憶知道許光漢確定演出時，自己根本「對著鏡子傻笑」，因為覺得太不可思議。那個瞬間，更彷彿所有等待都有了回報。

許光漢（左）與導演龔兆平討論《他年她日》劇本。（甲上娛樂提供）許光漢（左）與導演龔兆平討論《他年她日》劇本。（甲上娛樂提供）

《他年她日》的劇本從最初版本到正式開拍，整整打磨了三、四年，龔兆平說，第一版故事原本只是設定在香港與九龍之間，「是張姐鼓勵我把夢做大」，才有了如今的規模，「她那時對我說：『我等你去當導演的路也等滿久了，不要浪費時間，把它做出來。』那句話真的改變了我的人生。」

張艾嘉則笑說，自己這次「比以往更緊張」，但也更勇敢。「雖然看起來是一個愛情故事，但它需要觀眾花時間去理解、去習慣。電影不只是娛樂，它應該有靈魂，有想法。」她說一直希望華語電影能走出小格局的困局，「大片不是只有『大』或某種類型的才配花大錢，這樣太不公平了！」

《他年她日》為導演龔兆平首度執導電影長片。（甲上娛樂提供）《他年她日》為導演龔兆平首度執導電影長片。（甲上娛樂提供）

監製張艾嘉與導演龔兆平親自排練《他年她日》中橋段，許光漢在旁側拍。（甲上娛樂提供）監製張艾嘉與導演龔兆平親自排練《他年她日》中橋段，許光漢在旁側拍。（甲上娛樂提供）

這份執念貫穿了張艾嘉與導演的合作，不過兩人再熟，在磨合過程難免還是有意見不合的時候。龔兆平笑說：「真的有吵架，從剪接、節奏、角色設定到細節，意見不合太多了。」但他強調，那並不是衝突，而是溝通。「張姐願意聽，也會堅持自己的看法。我覺得我們認識比較久，所以更敢說真話。」張艾嘉也回應：「現場就是最好的學校。兆平對電影的熱愛我看得見。」

回顧兩人的緣分，龔兆平感慨，張艾嘉是他最尊重的人，也有不少改變人生的片刻，他回憶和她合作《華麗上班族》時，就被張艾嘉徹底改變，「那是我第一次看到自己寫的台詞被周潤發念出來，然後杜琪峯在拍我寫的戲。」之後他也擔任張艾嘉執導《相愛相親》的副導，種種經驗，都成了他往導演之路邁進的契機。

張艾嘉（右）和許光漢合作《他年她日》，大讚他很有想法。（甲上娛樂提供）張艾嘉（右）和許光漢合作《他年她日》，大讚他很有想法。（甲上娛樂提供）

至於這次邀請許光漢演出，張艾嘉坦言：「我從演員角度去想，他手上一定很多案子，所以劇本一定要好玩，他才會想演。等到劇本完全定稿後才送去他公司。」龔兆平補充，拍攝時已是第七稿，許光漢最喜歡的，是片中喪禮那場戲，「他說那場戲讓他很快抓到角色怎麼面對死亡，也看見生命的力量。他覺得這部片不只是愛情電影——看得到的人，就看得到。」

拍攝期間，許光漢也參與了一些創作討論。導演笑說：「有一場戲我以為是浪漫戲，結果變成愛情動作片，我說『欸這也太激烈了吧』，他就回：『這是劇情片啊。』」現場氣氛雖緊繃，但總能在笑聲中找到平衡。

《他年她日》導演龔兆平（左）和監製張艾嘉相識多年。（甲上娛樂提供）《他年她日》導演龔兆平（左）和監製張艾嘉相識多年。（甲上娛樂提供）

隨著電影上映，龔兆平說自己「已經麻木了」，但每天仍會不自覺滑開社群看評論，「因為我這一代就是社群時代的導演」。相較之下，張艾嘉笑說：「我是什麼都不看的。現在就是一直經歷緊張的過程。」

先前在台灣首映會上，張艾嘉一度哽咽，她說也許是因為太熱，又或者因為突然覺得這是最後一站，「好像把它交出去了。」她語氣放慢：「經歷這三、四年的過程，我還是沒辦法回答什麼是電影。只知道它在我的生命中，始終扮演著太重要的角色。」

或許《他年她日》的答案，就藏在那個導演對著鏡子笑的瞬間，一個夢開始的時刻，也是他終於相信自己能拍出屬於華語電影新格局的那一刻。《他年她日》全台上映中，導演龔兆平明天（10日）將親自與觀眾見面，一起聊聊電影的幕後故事，詳情請洽甲上娛樂粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中