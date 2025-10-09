（專訪）許光漢點頭接演導演樂到傻笑！張艾嘉成最強後盾仍會吵架

〔記者許世穎／專訪〕由張艾嘉監製、許光漢與袁澧林主演新片《他年她日》，對首度執導長片的導演龔兆平而言，是一場關於夢想、信任與成長的長途旅行。他回憶知道許光漢確定演出時，自己根本「對著鏡子傻笑」，因為覺得太不可思議。那個瞬間，更彷彿所有等待都有了回報。

許光漢（左）與導演龔兆平討論《他年她日》劇本。（甲上娛樂提供）

《他年她日》的劇本從最初版本到正式開拍，整整打磨了三、四年，龔兆平說，第一版故事原本只是設定在香港與九龍之間，「是張姐鼓勵我把夢做大」，才有了如今的規模，「她那時對我說：『我等你去當導演的路也等滿久了，不要浪費時間，把它做出來。』那句話真的改變了我的人生。」

請繼續往下閱讀...

張艾嘉則笑說，自己這次「比以往更緊張」，但也更勇敢。「雖然看起來是一個愛情故事，但它需要觀眾花時間去理解、去習慣。電影不只是娛樂，它應該有靈魂，有想法。」她說一直希望華語電影能走出小格局的困局，「大片不是只有『大』或某種類型的才配花大錢，這樣太不公平了！」

《他年她日》為導演龔兆平首度執導電影長片。（甲上娛樂提供）

監製張艾嘉與導演龔兆平親自排練《他年她日》中橋段，許光漢在旁側拍。（甲上娛樂提供）

這份執念貫穿了張艾嘉與導演的合作，不過兩人再熟，在磨合過程難免還是有意見不合的時候。龔兆平笑說：「真的有吵架，從剪接、節奏、角色設定到細節，意見不合太多了。」但他強調，那並不是衝突，而是溝通。「張姐願意聽，也會堅持自己的看法。我覺得我們認識比較久，所以更敢說真話。」張艾嘉也回應：「現場就是最好的學校。兆平對電影的熱愛我看得見。」

回顧兩人的緣分，龔兆平感慨，張艾嘉是他最尊重的人，也有不少改變人生的片刻，他回憶和她合作《華麗上班族》時，就被張艾嘉徹底改變，「那是我第一次看到自己寫的台詞被周潤發念出來，然後杜琪峯在拍我寫的戲。」之後他也擔任張艾嘉執導《相愛相親》的副導，種種經驗，都成了他往導演之路邁進的契機。

張艾嘉（右）和許光漢合作《他年她日》，大讚他很有想法。（甲上娛樂提供）

至於這次邀請許光漢演出，張艾嘉坦言：「我從演員角度去想，他手上一定很多案子，所以劇本一定要好玩，他才會想演。等到劇本完全定稿後才送去他公司。」龔兆平補充，拍攝時已是第七稿，許光漢最喜歡的，是片中喪禮那場戲，「他說那場戲讓他很快抓到角色怎麼面對死亡，也看見生命的力量。他覺得這部片不只是愛情電影——看得到的人，就看得到。」

拍攝期間，許光漢也參與了一些創作討論。導演笑說：「有一場戲我以為是浪漫戲，結果變成愛情動作片，我說『欸這也太激烈了吧』，他就回：『這是劇情片啊。』」現場氣氛雖緊繃，但總能在笑聲中找到平衡。

《他年她日》導演龔兆平（左）和監製張艾嘉相識多年。（甲上娛樂提供）

隨著電影上映，龔兆平說自己「已經麻木了」，但每天仍會不自覺滑開社群看評論，「因為我這一代就是社群時代的導演」。相較之下，張艾嘉笑說：「我是什麼都不看的。現在就是一直經歷緊張的過程。」

先前在台灣首映會上，張艾嘉一度哽咽，她說也許是因為太熱，又或者因為突然覺得這是最後一站，「好像把它交出去了。」她語氣放慢：「經歷這三、四年的過程，我還是沒辦法回答什麼是電影。只知道它在我的生命中，始終扮演著太重要的角色。」

或許《他年她日》的答案，就藏在那個導演對著鏡子笑的瞬間，一個夢開始的時刻，也是他終於相信自己能拍出屬於華語電影新格局的那一刻。《他年她日》全台上映中，導演龔兆平明天（10日）將親自與觀眾見面，一起聊聊電影的幕後故事，詳情請洽甲上娛樂粉絲專頁。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法