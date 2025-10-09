自由電子報
娛樂 最新消息

何維健爆喜訊升格二寶爸！老婆挺孕肚「一家五口」溫馨合照曝光

何維健宣布升格2寶爸，「一家五口」溫馨合照曝光。（組合照，翻攝自IG）何維健宣布升格2寶爸，「一家五口」溫馨合照曝光。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新加坡歌手何維健憑藉歌曲《當我知道你們相愛》一砲而紅，昨（8日）釋出老婆的超音波照，宣布懷上第2胎的溫馨喜訊，正式升格「二寶爸」的他開心喊出「Nori要當姐姐了！」畫面中，「一家五口」包含愛犬、腹中胎兒都溫馨入鏡，老婆微凸的孕肚也首度曝光，喜氣洋洋。

何維健2020年宣布結婚，2022年迎來愛女Nori誕生，如今女兒已滿3歲，家中再添新成員，他幽默表示「不好意思突然嚇到大家了，但我們3月份開始又有得忙了！」暗示老婆預產期落在明年3月。針對Nori得知要當姊姊的反應，何維健笑說：「她表現得蠻冷靜的，但我們怕她會覺得失寵，所以特別安排方式告訴她。」

然而，談到二度為人父的細膩心情，何維健透露夫妻倆希望大女兒能參與迎接新生命的過程，「她每天晚上都會幫媽媽揉肚子、搽妊娠紋霜，我們希望她能享受這個過程。」他也提到，迎接第一胎時曾希望是女兒，如今第2胎性別隨緣，「我們已經把結果放在小盒子裡，留個小驚喜。」全家幸福氛圍洋溢，粉絲也開心表示「根本是理想家庭寫照！」

