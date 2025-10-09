自由電子報
娛樂 最新消息

不是業配！馬來貘插畫家B流加肺炎 唯一想吃這款布丁

馬來貘享有高人氣。（翻攝自IG）馬來貘享有高人氣。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來貘人氣插畫家「Cherng」楊承霖擁有廣大粉絲，對於他筆下的馬來貘角色相當喜愛，除了每週期待他的國插週報上線，各種周邊商品也都深受喜愛，但最近他身體不適，不僅感染B型流感，甚至還感染肺炎，連續假期裡都必須去醫院打抗生素。

Cherng無奈談到：「抗生素是我的連假套餐，上上週確診破爛死人鬼B型流感，一路燒到39度，痛苦到無法進食，唯一只想吃統一布丁。」有趣的是，這幾天統一布丁討論度也很高，因為即將推出翻轉布丁，很多網友都充滿期待。

馬來貘插畫家Cherng最近身體不適，連假都去醫院打針。（翻攝自IG）馬來貘插畫家Cherng最近身體不適，連假都去醫院打針。（翻攝自IG）

插畫家Cherng生病沒有食慾，只想吃統一布丁。（翻攝自IG）插畫家Cherng生病沒有食慾，只想吃統一布丁。（翻攝自IG）

除了得B流，Cherng發現身體越來越不舒服，他談到：「後來一路猛燒且覺得症狀不對勁，去了急診發現感染肺炎，連續四天去醫院打了抗生素，打到手都黑掉。」他感嘆說：「35歲以後生病真的不是開玩笑，希望大家身體健康。」也透露除了看醫生打針，他也去廟裡拜拜，直呼：「科學玄學都很重要。」網友則祝福他早日康復。

