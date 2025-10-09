（專訪）母親遺願沒實現！台派網紅Debbie馳援花蓮 完成最深的家人約定

〔記者邱奕欽／台北報導〕「爸爸曾說等媽媽病好後，要帶她去花蓮散心，但那個願望沒實現。」台派網紅Debbie接受本報專訪時紅了眼眶，她透露母親癌症治療結束前，父親曾提過要帶全家去花蓮走走散心，卻沒想到這段旅行永遠無法實現，那句「等她好了，我們就去花蓮。」成了她心中最深的遺憾，也成為這次親赴災區的起點。

母親遺願沒實現，Debbie馳援花蓮完成最深的家人約定。（「Debbie」@hyppa89提供）

談起與花蓮的連結，Debbie感慨回憶母親過世後，父親罹患視網膜退化，是花蓮慈濟的醫師穩定了病情，「那份恩情我一直記在心裡。」因此當看到馬太鞍溪堰塞湖溢流、光復鄉滿目瘡痍的畫面時，她直覺反應是「我不能只難過或轉發，我要做些什麼。」這份念頭讓她決定不再只是關心，而是「親自拿起鏟子，去幫助那片陪伴過我家的土地。」

請繼續往下閱讀...

Debbie憶述，第一次抵達災區時，滿街都是泥與碎瓦，「真的很難相信這是我們熟悉的花蓮。」她說，有一位災民告訴她，家門前那棵陪伴三代的樹被泥流整棵沖走，「那句『連念想都沒了』我到現在還記得。」她邊鏟泥邊想著，如果媽媽還在一定也會這樣做，因為自己從母親身上學到「遇到困難時，能幫一點就幫一點。」

「我不想只是轉發訊息，我想成為有力的人！」Debbie再次重申這句信念，認為行動比言語更重要，「那片土地曾經幫助過我爸爸，如今換我去幫助它。」她感性地道出深藏許久的心緒。這趟馳援行動，對Debbie而言不僅完成母親未竟的花蓮之行，也讓她體會到「愛能延續、行動有力量」的真實意義，然而這不只是鼓勵，更像一種肯定，她真的以自己的方式，把愛的循環延續下去了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法