（專訪）不想只轉發訊息！台派網紅Debbie「挺進花蓮災區」親手鏟泥守護家園

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台派網紅」Debbie與男友187挺進花蓮光復鄉，親手投入鏟泥行動，眼見災後第13天堰塞湖溢流後的街道仍滿目瘡痍，她接受本報專訪時坦言，「我不想只是轉發訊息，我想成為有力的人！」一句話點出2人的行動初衷，也道出許多台灣人面對災難的共同心聲。

Debbie與男友187化身「鏟子超人」馳援花蓮救災。（「Debbie」@hyppa89提供）

Debbie與父親的溫馨互動展現超高人氣，就連「金曲歌后」曹雅雯也淪陷成為粉絲，此前因收到中國電商平台「拼多多」合作邀約而開大絕以「我台獨」直球嗆聲，守護台灣之舉被許多網友激讚是「台派網紅」。如今，花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，許多人選擇捐款或寄物資，Debbie卻決定親自走進現場，她表示自己擔心善款分散或延宕，「我不想只是轉發訊息，我要成為有力的人！」

於是，Debbie與男友187拿起鏟子、親手鏟泥，用汗水代替言語，讓幫助真正送進災民家門口，「有的屋主門口厚到門打不開，我們三人一組，一鏟一鏟清出來。」她說，居民默默拿出風扇、飲水給志工，「那種溫柔的力量我一輩子都會記得。」回憶起第一次抵達災區，風沙漫天、爛泥沒腳，她難掩感慨道，「整條街像戰場一樣，真的很難相信這是台灣...」

即使環境惡劣，Debbie與男友187仍堅持鏟到手痠、滿身泥巴也不喊累，「能親眼看到改變，才知道每一鏟都有意義。」訪談最後，Debbie也向外界大聲呼籲，「這不是熱度2、3天就能結束的事，花蓮需要我們站久一點！」她強調，接下來會持續更新災區需求，並鼓勵粉絲「接力幫忙」，讓行動與愛都不斷線。

