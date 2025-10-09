顏正國靈堂遭偷拍 摯友鋼鐵爸氣炸發文怒轟

男星顏正國罹患肺腺癌病逝，靈堂遭不肖份子偷拍。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕童星出道的男星顏正國7日驚傳因肺腺癌病逝，享年50歲。摯友「鋼鐵爸」阮橋本代表親屬出面證實噩耗，並表示會代為操辦後事，昨（8）日已陸續有親友至靈堂致意，與顏正國親如兄弟的鋼鐵爸深夜怒發文，斥責有心人士竟跑到靈堂偷拍照片，還上傳至臉書蹭流量，行為令人不恥，鋼鐵爸更憤怒表示：我真的不懂，阿國人都走了，為何還要蹭阿國的流量。

鋼鐵爸深夜發文，表示「我真的不懂，阿國人都走了，為何還要蹭阿國的流量，甚至跑來阿國的靈堂偷拍阿國靈堂照Po到自己的臉書來蹭流量」。他怒斥顏正國的家人都還沉浸在悲傷之中，尚未準備好公布靈堂照，怒問偷拍者這種做法對嗎？更撂下重話說：「你這種心態真是要不得」。

顏正國情同兄弟的摯友鋼鐵爸出面嚴斥偷拍者蹭流量。（翻攝自臉書）

與顏正國相識十餘年且感情深厚的鋼鐵爸嚴肅道：「阿國跟你很熟嘛（嗎）？就算很熟，你也不應該用偷拍靈堂方式來蹭流量，你這種行為真是令人髮質（指）！非常要不得的行為啊！我鄙視你這種人」。

鋼鐵爸在憤怒之餘，也不忘喊話「做人剛好就好」，他認為顏正國的家人已經很傷心了，有心人竟然還在玩流量，他沉重表示「我鄭重再告訴喜歡蹭流量的人，阿國的家人沒同意，你再把阿國的靈堂Po到自己的臉書蹭流量，我一定公布你的臉書」。

