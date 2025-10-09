自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧「驗屍報告」驚爆全口無牙 摯友曝最後訊息逼哭全網

于朦朧猝逝死因眾說紛紜。（翻攝微博）于朦朧猝逝死因眾說紛紜。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月離世，傳出遭潛規則死因眾說紛紜，網傳他的肛門殘留體液，近日更流出「驗屍報告」，內容包括私密處創傷、全口無牙，令人看了怵目驚心。而于朦朧的歌手摯友居來提再次發聲追悼好友，並在新歌《你在聽嗎》MV中，曝光與于朦朧的最後訊息。

居來提痛失好友于朦朧。（翻攝微博）居來提痛失好友于朦朧。（翻攝微博）

居來提在2013年與于朦朧一同參加《快樂男聲》相識，兩人的交情長達12年。在于朦朧猝逝後，圈內友人大多噤聲，唯獨居來提在上月底開唱時，就在舞台上提及故友，更希望粉絲能夠記住他，他的名字就叫做于朦朧。

居來提公開新歌《你在聽嗎》MV，曝光與于朦朧最後的對話紀錄，只見于朦朧最後留下：「嗯嗯，麼麼，等我」，內容逼哭大票網友。

居來提新歌曝光于朦朧最後訊息。（翻攝YouTube）居來提新歌曝光于朦朧最後訊息。（翻攝YouTube）

此外，居來提在MV中堆疊的石頭，是象徵靈魂歸途的「瑪尼堆」，他也以藏族文化表達對摯友于朦朧的思念，歌詞更寫下：「當時的我們，是如此快樂；當時的你，是那樣溫柔。每當氣你，就抱著枕頭，最後的訊息停留在等我。」內容非常催淚。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中