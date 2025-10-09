于朦朧「驗屍報告」驚爆全口無牙 摯友曝最後訊息逼哭全網

于朦朧猝逝死因眾說紛紜。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月離世，傳出遭潛規則死因眾說紛紜，網傳他的肛門殘留體液，近日更流出「驗屍報告」，內容包括私密處創傷、全口無牙，令人看了怵目驚心。而于朦朧的歌手摯友居來提再次發聲追悼好友，並在新歌《你在聽嗎》MV中，曝光與于朦朧的最後訊息。

居來提痛失好友于朦朧。（翻攝微博）

居來提在2013年與于朦朧一同參加《快樂男聲》相識，兩人的交情長達12年。在于朦朧猝逝後，圈內友人大多噤聲，唯獨居來提在上月底開唱時，就在舞台上提及故友，更希望粉絲能夠記住他，他的名字就叫做于朦朧。

居來提公開新歌《你在聽嗎》MV，曝光與于朦朧最後的對話紀錄，只見于朦朧最後留下：「嗯嗯，麼麼，等我」，內容逼哭大票網友。

居來提新歌曝光于朦朧最後訊息。（翻攝YouTube）

此外，居來提在MV中堆疊的石頭，是象徵靈魂歸途的「瑪尼堆」，他也以藏族文化表達對摯友于朦朧的思念，歌詞更寫下：「當時的我們，是如此快樂；當時的你，是那樣溫柔。每當氣你，就抱著枕頭，最後的訊息停留在等我。」內容非常催淚。

