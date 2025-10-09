自由電子報
娛樂 最新消息

趙露思、陳偉霆《許我耀眼》相愛相殺 25金句藏洋蔥

趙露思（右）和陳偉霆在《許我耀眼》裡真愛假做，金句不斷。（翻攝自WeTV）趙露思（右）和陳偉霆在《許我耀眼》裡真愛假做，金句不斷。（翻攝自WeTV）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由趙露思、陳偉霆主演的都市愛情劇《許我耀眼》一開播就熱度爆表，在WeTV和Netflix兩個平台連日霸榜。趙露思顛覆甜美形象，飾演的女主角「許妍」以充滿野心的獨立女性形象深入人心，和陳偉霆演出的腹黑精英「沈皓明」，假面夫妻互飆算計，又互相救贖找到真愛的劇情張力十足，劇中犀利、現實的台詞，剖開了「野心不必羞恥，真心無須自證」的現實痛點，更是引起討論，本報特別整理了劇中「耀眼」的經典語錄，看看哪一句最能戳中你的心。

趙露思（右）和陳偉霆在《許我耀眼》相愛相殺的場面，讓人看得很過癮。（翻攝自WeTV）趙露思（右）和陳偉霆在《許我耀眼》相愛相殺的場面，讓人看得很過癮。（翻攝自WeTV）

《耀眼》語錄1：

「我要的不是豪門，是選擇權。」

《耀眼》語錄2：

「要嘛一無所有，要嘛擁有一切。」

《耀眼》語錄3：

「會辦事的人不少，有格局的不多。」

《耀眼》語錄4：

「婚姻不該從原則出發，而是圓滿。」

《耀眼》語錄5：

「我希望能給我快樂的，是我自己。」

《耀眼》語錄6：

「好女人得到名聲，壞女人得到一切。」

《耀眼》語錄7：

「耀眼不是被誰照亮，是我自己點火。」

《耀眼》語錄8：

「船是自己，燈塔是自己，岸也是自己。」

《耀眼》語錄9：

「只有讓自己強大，才是一勞永逸的事。」

趙露思（左）《許我耀眼》為了愛陳偉霆，不惜說謊作假。（翻攝自WeTV）趙露思（左）《許我耀眼》為了愛陳偉霆，不惜說謊作假。（翻攝自WeTV）

《耀眼》語錄10：

「我不努力嗎？我很努力，可是有用嗎？」

《耀眼》語錄11：

「你憑什麼高估你自己，你又憑什麼貶低我？」

《耀眼》語錄12：

「只有一直站在起跑線上，才會有起跑的資格。」

《耀眼》語錄13：

「既然決定了要離婚，那之後彼此就做陌生人。」

《耀眼》語錄14：

「奮鬥不一定全是為了賺錢，還有骨子裡的底氣。」

《耀眼》語錄15：

「事業和愛情我都要！是誰跟你說非要一窮二白去證明真心的？」

《耀眼》語錄16：

「想要抓住每一次翻盤的機會，就永遠不要把希望寄託在別人身上。」

《耀眼》語錄17：

「觀眾是很聰明，也是很敏感的，所以請你不要用你的小聰明去敷衍他們。」

《耀眼》語錄18：

「拿你有的，換你要的。資源就是要拿來用的，會用資源的人才是聰明人。」

《許我耀眼》語錄19：

「這個世界上沒有最好的選擇，你只要知道你做出的選擇要付出什麼樣的代價。」

趙露思在《許我耀眼》毫不隱飾她力爭上游的野心。（翻攝自WeTV）趙露思在《許我耀眼》毫不隱飾她力爭上游的野心。（翻攝自WeTV）

趙露思在《許我耀眼》除了妝扮耀眼，也有許人發人省思的語錄。（翻攝自WeTV）趙露思在《許我耀眼》除了妝扮耀眼，也有許人發人省思的語錄。（翻攝自WeTV）

《耀眼》語錄20：

「當命運終於選擇給我饋贈時，哪怕去偽裝，去攀爬，去冒險，我也要牢牢抓住。」

《耀眼》語錄21：

「用謊言構建的人生，我拼盡全力將它構築成堡壘，可是在沙灘上怎能會有城堡呢？」

《耀眼》語錄22：

「追求高品質的生活，給家人更好的物質條件，改變自己的人生，不是一件虛榮的事情。」

《耀眼》語錄23：

「有專業能力，我憑什麼不爭不搶？我從來不覺得有野心、有手段是句壞話，就當你在誇我了！」

《耀眼》語錄24：

「人生不過就幾個重要的節點，你要是把握住了，之後的一切都會順風順水。但是如果沒有把握住，想再翻盤就會很難。」

《耀眼》語錄25：

「我不想只是當誰背後的女人。從職場的底層摸爬滾打地走到現在，我更希望一切都在自己手中，這樣比較有安全感，而不是成為誰的附屬品。」

趙露思在《許我耀眼》的台詞：「我不努力嗎？我很努力，可是有用嗎？」讓許多人看了很有感。（翻攝自WeTV）趙露思在《許我耀眼》的台詞：「我不努力嗎？我很努力，可是有用嗎？」讓許多人看了很有感。（翻攝自WeTV）

