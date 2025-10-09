自由電子報
FRUITS ZIPPER甜喊「台灣是家」 3年巨蛋夢想完美實現

〔記者鍾志均／新北報導〕日本7人偶像女團「FRUITS ZIPPER」二度在台舉辦專場，昨（8）晚在新莊Zepp New Taipei開唱，成員鎮西壽壽歌表示，每次來台都感受到台灣粉絲的溫暖，每次都是新體驗，就像回到家一樣。

FRUITS ZIPPER成員們可愛爆棚。（好玩國際文化提供）FRUITS ZIPPER成員們可愛爆棚。（好玩國際文化提供）

該團成軍3年，最早於2022年到台南唱跨年，當時動員7萬多民眾，讓FRUITS ZIPPER感受到台灣的溫暖；聊到來台必做的事，櫻井優衣表示來台必吃小籠包，也喝了雞湯；仲川瑠夏則透露，很喜歡落日飛車，前一晚抵台到選品店買了他們的黑膠唱片，覺得非常喜歡。

FRUITS ZIPPER每位成員都有自己的代表色，月足天音表示團體的「可愛」是一種「新」的可愛，成員們會互相肯定彼此，互相讚美，讓大家更有力量；真中茉奈更用中文學講「寶寶」，教姍姍來遲的松本歌鈴「寶寶粉紅」中文，畫面充滿可愛感。

FRUITS ZIPPER來台超放鬆，昨二度在寶島辦專場。（好玩國際文化提供）FRUITS ZIPPER來台超放鬆，昨二度在寶島辦專場。（好玩國際文化提供）

聊到這三年來，團體的進化，早瀨諾艾爾表示和最早時期的相比，確實是有「進化」，希望能讓大家看到不一樣的成長，同時也很期待台灣粉絲的「應援」，相信有大家的加油，讓氣氛更亢奮、更嗨。

面對團體成軍的夢想「前進東京巨蛋演唱會」，仲川瑠夏表示：「原本心想不知何時能實現，很努力前進，聽到能去演唱的那瞬間，夢想成真，真的十分開心。」

