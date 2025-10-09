決戰113萬獎金！「金片子大賽」這部片入圍5項超猛

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025台北國際金片子大賽」公布入圍名單，今年多達323件作品參賽報名，吸引世界48國家地區、118部國際作品參與報名，最終共有20部一般作品和4部國際競賽組作品脫穎而出，共同角逐高達113萬元的總獎金。

2025金片子大賽評審林予晞。（影委會提供）

本屆評審團邀請到導演楊雅喆、黃信堯、金馬獎最佳剪輯解孟儒、演員林予晞、導演黃婕妤、曾威量，並於決審會議加入《爸媽不在家》導演陳哲藝，共同組成陣容堅強且專業多元的評審團隊。

《抓耙仔》鄭又菲入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（影委會提供）

參賽作品《抓耙子》是部關於覺醒的半自傳式作品，帶領觀眾一起在罪惡感與反抗之間如履薄冰地前行，一舉入圍5項個人獎項，包括最佳導演、女演員、攝影、音效、剪輯，成為提名大贏家。《只是一陣一陣》探討萌芽的情愫，和未來的迷惘纏繞在一起，入圍最佳劇本、男女演員、攝影共4項個人獎項。

《五花肉》黃瀞怡（小薰）入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（影委會提供）

最佳女演員入圍競爭激烈，金鐘獎最佳女配角「小薰」黃瀞怡在《五花肉》與庹宗華對戲張弛有度，完整詮釋為滿足家庭生計，大膽遊走在道德邊緣的媽媽。金馬獎最佳新演員鄭又菲在《抓耙仔》將10歲女孩在同儕壓力與自我懷疑的掙扎表現的淋漓盡致；新人何子田在《大麻煩》中將想融入同儕之間的心理狀態詮釋地相當到位；《潺》的馬育蓁、《只是一陣一陣》的黃稚玲都獲評審青睞入圍。

最佳男演員入圍部分，曾奪下金鐘迷你劇集最佳男主角的黃遠、金馬最佳新演員胡智強，分別以《Rungay》和《冰箱》強勢參戰；羅能華以《芒種》入圍，他在片中扮演美食節目裡自信開朗的羅師傅，拍攝結束後身分切換成到醫院照顧母親的兒子，眼神的憔悴與無奈令人印象深刻；新銳演員黃雋智在《只是一陣一陣》中一人分飾兩角，對白與表演細膩自然，獲入圍肯定。

2020年金片子大賽代言人林予晞今年轉換角色擔任評審，她表示希望能從演員的角度幫助更多演員，「只有做同樣事情的人，才知道這箇中的痛苦與榮耀。」她表示看到許多開創性的女性角色，遊走在道德邊界，突破傳統思維框架，「一個在主體跟主體之間擠壓的『沒有主體的人』，可是她又長出了一個很具體的能動性，要操作這樣的角色並不容易。」

金片子大賽入圍影展將在11月2日（日）於光點華山電影館舉行，影展將放映包含一般獎、個人獎及特別獎入圍之短片，並安排劇組參與映後座談，讓觀眾與主創們近距離互動，感受入圍作品的精彩與創意。

