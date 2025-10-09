自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

決戰113萬獎金！「金片子大賽」這部片入圍5項超猛

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025台北國際金片子大賽」公布入圍名單，今年多達323件作品參賽報名，吸引世界48國家地區、118部國際作品參與報名，最終共有20部一般作品和4部國際競賽組作品脫穎而出，共同角逐高達113萬元的總獎金。

2025金片子大賽評審林予晞。（影委會提供）2025金片子大賽評審林予晞。（影委會提供）

本屆評審團邀請到導演楊雅喆、黃信堯、金馬獎最佳剪輯解孟儒、演員林予晞、導演黃婕妤、曾威量，並於決審會議加入《爸媽不在家》導演陳哲藝，共同組成陣容堅強且專業多元的評審團隊。

《抓耙仔》鄭又菲入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（影委會提供）《抓耙仔》鄭又菲入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（影委會提供）

參賽作品《抓耙子》是部關於覺醒的半自傳式作品，帶領觀眾一起在罪惡感與反抗之間如履薄冰地前行，一舉入圍5項個人獎項，包括最佳導演、女演員、攝影、音效、剪輯，成為提名大贏家。《只是一陣一陣》探討萌芽的情愫，和未來的迷惘纏繞在一起，入圍最佳劇本、男女演員、攝影共4項個人獎項。

《五花肉》黃瀞怡（小薰）入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（影委會提供）《五花肉》黃瀞怡（小薰）入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（影委會提供）

最佳女演員入圍競爭激烈，金鐘獎最佳女配角「小薰」黃瀞怡在《五花肉》與庹宗華對戲張弛有度，完整詮釋為滿足家庭生計，大膽遊走在道德邊緣的媽媽。金馬獎最佳新演員鄭又菲在《抓耙仔》將10歲女孩在同儕壓力與自我懷疑的掙扎表現的淋漓盡致；新人何子田在《大麻煩》中將想融入同儕之間的心理狀態詮釋地相當到位；《潺》的馬育蓁、《只是一陣一陣》的黃稚玲都獲評審青睞入圍。

最佳男演員入圍部分，曾奪下金鐘迷你劇集最佳男主角的黃遠、金馬最佳新演員胡智強，分別以《Rungay》和《冰箱》強勢參戰；羅能華以《芒種》入圍，他在片中扮演美食節目裡自信開朗的羅師傅，拍攝結束後身分切換成到醫院照顧母親的兒子，眼神的憔悴與無奈令人印象深刻；新銳演員黃雋智在《只是一陣一陣》中一人分飾兩角，對白與表演細膩自然，獲入圍肯定。

2020年金片子大賽代言人林予晞今年轉換角色擔任評審，她表示希望能從演員的角度幫助更多演員，「只有做同樣事情的人，才知道這箇中的痛苦與榮耀。」她表示看到許多開創性的女性角色，遊走在道德邊界，突破傳統思維框架，「一個在主體跟主體之間擠壓的『沒有主體的人』，可是她又長出了一個很具體的能動性，要操作這樣的角色並不容易。」

金片子大賽入圍影展將在11月2日（日）於光點華山電影館舉行，影展將放映包含一般獎、個人獎及特別獎入圍之短片，並安排劇組參與映後座談，讓觀眾與主創們近距離互動，感受入圍作品的精彩與創意。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中