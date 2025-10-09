自由電子報
娛樂 最新消息

楊謹華六拿金鐘戲后入場券！從「欠一座獎」到看淡得失：不成功也是禮物

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華日前拍攝雜誌封面，當時尚未公布金鐘獎入圍名單，但面對各界對她演出的《影后》與《今夜一起為愛鼓掌》的高度期待，她難免也把壓力輕輕放在肩上。今年她以《影后》第六度拿到金鐘戲后入場券，這幾年，「金鐘獎」幾乎成了她名字的註腳，一路走來，有人替她惋惜，也有人直言評審「欠楊謹華一座獎盃」。

不怕再錯過后冠，楊謹華灑脫認為得失都是禮物。（ELLE提供）不怕再錯過后冠，楊謹華灑脫認為得失都是禮物。（ELLE提供）

談及過往她語氣平靜說：「別人可以在旁邊安慰我，可是最終，願不願意度過這一關，是取決於我自己。」也提到年輕時總會想：「這次就是我了吧！」但期望越大，失望也越大。跌倒後仍得自己撐起身體，嘴上說放下，其實得失心早已纏身。「為什麼不是我？我已經很努力了。」她頓了頓，「但努力不一定就會得到，說不定現在得不到，是因為有另一個喜悅在後面等著你。」

楊謹華認為全力以赴把每件事做到極致，不但是身為演員的自覺，也是個性使然。（ELLE提供）楊謹華認為全力以赴把每件事做到極致，不但是身為演員的自覺，也是個性使然。（ELLE提供）

回頭看那段過程，她反而心懷感謝，認為若沒有經歷那些挫折，也許面對人生關卡時會更糾結、更放不下，「我覺得上天都有安排，在哪個階段讓你痛一下，反而會長出新的力量。」如今的她不再用「得獎」來定義價值，而是珍惜一路累積的能量。「沒有人的韌性是天生的，一定是經歷過無數失敗再站起來。如果能接受『不成功』這個結果，並把它當作禮物，心情就會轉變。不可能每個禮物都馬上兌現，有些需要時間，所以不管結果怎麼樣，放輕鬆吧！」

楊謹華自認「晚熟」，直到40歲才慢慢開悟。演出《一把青》前，她戲約不斷、代表作無數，但內心的不安全感始終真實存在。工作上想轉型，生活裡也面臨家庭與人際的迷惘。那段時期，她和《一把青》的師娘秦芊儀一樣，外表堅韌，內裡卻充滿掙扎。「秦芊儀陪我走過那段想改變的時期，所以我對她特別有感情。」透過角色，她學會不再逃避，也體悟改變必須從自己開始，「否則就會一直卡在原地。」

楊謹華形容自己是百米衝刺的花豹，沒事就會發懶，但只要一看到喜歡的獵物便主動出擊。（ELLE提供）楊謹華形容自己是百米衝刺的花豹，沒事就會發懶，但只要一看到喜歡的獵物便主動出擊。（ELLE提供）

她把自己比喻成「花豹」，平時慵懶、安靜，卻在鎖定獵物時瞬間爆發。「我好像再也找不到能讓我感覺生命燃燒起來的工作了。」說到最愛的表演，她眼神亮了起來：「我喜歡灰色地帶的角色，因為我的人生不能這樣玩，但在角色裡可以。」

點圖放大header
點圖放大body

