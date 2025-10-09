《熱烈》票房逆勢衝破200萬！王一博魅力掀包場熱潮

王一博在《熱烈》中飾演為街舞夢想全力以赴的 B-boy。（鴻聯國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝黃渤、王一博主演街舞電影《熱烈》在台上映第二週，開出逼近200萬票房成績，累積觀影人次已突破7000人，持續引爆街舞狂潮。

《熱烈》在台雖面臨排片有限，卻靠著全台粉絲自發性包場與社群平台上的「零負評」口碑推薦，讓票房在逆境中持續攀升，證明黃渤與王一博的魅力與票房號召力。

片商釋出「夢想特輯花絮」中，王一博以一句「喜歡就是堅持下去的動力」為《熱烈》的動人力量下了最好註解；該片藉由這分真實的生命力，向觀眾傳達最純粹的信念「只要心中有熱愛，就該為夢想勇敢一次」。

黃渤與王一博首度合作的電影《熱烈》，在台灣創下近兩百萬的佳績。（鴻聯國際提供）

為感謝全台觀眾的熱烈支持，台灣片商特別爭取推出購票禮「光芒四射雙BO海報」，凡購買10月10日至10月16日之《熱烈》電影票乙張，即可獲得限量海報乙張。

本次海報特別以「熱成像」的風格呈現，展示出師徒二人內心的悸動，也表達那份屬於所有人的熱烈青春，詳情可洽鴻聯國際官方粉絲專頁。

