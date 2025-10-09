自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《熱烈》票房逆勢衝破200萬！王一博魅力掀包場熱潮

王一博在《熱烈》中飾演為街舞夢想全力以赴的 B-boy。（鴻聯國際提供）王一博在《熱烈》中飾演為街舞夢想全力以赴的 B-boy。（鴻聯國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝黃渤、王一博主演街舞電影《熱烈》在台上映第二週，開出逼近200萬票房成績，累積觀影人次已突破7000人，持續引爆街舞狂潮。

《熱烈》在台雖面臨排片有限，卻靠著全台粉絲自發性包場與社群平台上的「零負評」口碑推薦，讓票房在逆境中持續攀升，證明黃渤與王一博的魅力與票房號召力。

片商釋出「夢想特輯花絮」中，王一博以一句「喜歡就是堅持下去的動力」為《熱烈》的動人力量下了最好註解；該片藉由這分真實的生命力，向觀眾傳達最純粹的信念「只要心中有熱愛，就該為夢想勇敢一次」。

黃渤與王一博首度合作的電影《熱烈》，在台灣創下近兩百萬的佳績。（鴻聯國際提供）黃渤與王一博首度合作的電影《熱烈》，在台灣創下近兩百萬的佳績。（鴻聯國際提供）

為感謝全台觀眾的熱烈支持，台灣片商特別爭取推出購票禮「光芒四射雙BO海報」，凡購買10月10日至10月16日之《熱烈》電影票乙張，即可獲得限量海報乙張。

本次海報特別以「熱成像」的風格呈現，展示出師徒二人內心的悸動，也表達那份屬於所有人的熱烈青春，詳情可洽鴻聯國際官方粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中