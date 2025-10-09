自由電子報
娛樂 最新消息

顏正國靈堂照外流！鋼鐵爸深夜震怒：做人剛好就好

鋼鐵爸昨天深夜在臉書發文，怒批有人蹭流量公布顏正國靈堂照。（記者廖俐惠攝）鋼鐵爸昨天深夜在臉書發文，怒批有人蹭流量公布顏正國靈堂照。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國前天（7日）因肺腺癌過世，靈堂預計最快今天中午開放悼念。不過昨天凌晨「鋼鐵爸」卻在臉書發文透露，有人將顏正國的靈堂照外流，讓他痛批「做人剛剛好就好」。

鋼鐵爸昨天深夜在臉書發文，表示「我真的不懂，阿國人都走了，為何還要蹭阿國的流量，甚至於跑來阿國的靈堂，偷拍阿國靈堂照，Po到自己的臉書來蹭流量。」

鋼鐵爸強調，顏正國的家人尚未公布靈堂照，搶先外流的行為很要不得，「阿國跟你很熟嘛，就算很熟，你也不應該用偷拍靈堂方式來蹭流量，你這種行為，真是令人髮指，非常要不得的行為啊，我鄙視你這種人。」

鋼鐵爸鄭重告訴那些喜歡蹭流量的人，若沒有經過顏正國家屬同意，就發在自己臉書蹭流量，「我一定公布你的臉書，做人剛好就好了，阿國的家人已經很傷心了，你還在玩流量，做人剛剛好就好。」

