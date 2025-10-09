自由電子報
娛樂 最新消息

安心亞激吻温昇豪畫面流出！揭「容貌焦慮」最想整這邊

安心亞（左）與温昇豪在《整形過後》從過往合作的恩愛夫妻轉變為情感拉扯。（六魚文創提供）安心亞（左）與温昇豪在《整形過後》從過往合作的恩愛夫妻轉變為情感拉扯。（六魚文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕温昇豪、張榕容、安心亞、韓星李廷鎮等人演出的整形外科醫療影集《整形過後》釋出前導預告，片花可見金曲歌后艾怡良以「最美媽媽桑」形象現身，穿上超辣爆乳裝踏進診間求診温昇豪，為了維持美貌巔峰選擇動刀隆乳，畫面挑戰尺度，也揭開劇中患上「美麗病」所付出的代價，預告中温昇豪一句：「每一張臉，都是獨一無二的故事，你想改變你的故事嗎？」更成為全劇的靈魂提問。

安心亞（右）與温昇豪在《整形過後》有激吻場面。（翻攝自yt）安心亞（右）與温昇豪在《整形過後》有激吻場面。（翻攝自yt）

《整形過後》前導預告同步揭開劇中情感線，包含温昇豪與安心亞繼過往合作後再度同台，關係從「恩愛」轉為「拉扯」，一場激情擁吻引爆話題，安心亞透露：「這次情感的詮釋跟之前夫妻彼此深愛完全不同，可以期待我們不一樣的火花。」韓星李廷鎮與張榕容的耳鬢廝磨對手戲也首度曝光。

李廷鎮（後）在《整形過後》耳鬢廝磨張榕容。（六魚文創提供）李廷鎮（後）在《整形過後》耳鬢廝磨張榕容。（六魚文創提供）

《整形過後》不只談手術，更把鏡頭對準觀眾的日常。張榕容坦言自己在閱讀劇本時印象最深刻的是「容貌焦慮」案例：「我們都覺得很好看的人，竟然都會對自己不自信，這其實已經超越外貌，或許是資訊過多下的自我懷疑。」

問到如果有機會換新容貌，温昇豪笑說「最想回到小鮮肉狀態」；安心亞直誇張榕容有著「像漫畫走出來的深邃眼」，艾怡良則許願有「安心亞的九頭身」，但立刻好奇：「身高也能整嗎？」以幽默化解外貌話題的緊張。《整形過後》將於年底播出。

點圖放大header
點圖放大body

