娛樂 最新消息

八點檔男星「遭診斷帕金森氏症」！太太竟慘碰吸金詐騙

尹昭德（右）在《寶島西米樂 傳承》挑戰帕金森氏症病人，和黃瑄共度難關。（台視提供）尹昭德（右）在《寶島西米樂 傳承》挑戰帕金森氏症病人，和黃瑄共度難關。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹昭德在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》被診斷出是帕金森氏症，右手會無法控制的不斷抖動，需要大筆醫藥費治療。屋漏偏逢連夜雨，他太太黃瑄遇到吸金詐騙，家裡經濟狀況頓時陷入難境。

尹昭德首度挑戰帕金森患者的角色，為了呈現真實狀態，他事前做足功課，觀察病患的手抖、肢體僵硬與步態差異。他坦言詮釋難度極高：「手要一直抖，又要記台詞、還要有情緒反應，有時候抖著抖著忘了台詞，不然就是背台詞時忘了抖手！」

他笑說這角色不僅考驗演技，還考驗肌耐力，甚至有次拍太久手抽筋，「那瞬間就想到，真的生病的人每天都這樣生活，是件很辛苦的事。」他的努力也獲得醫生朋友的稱讚：「他說我連神情、講話的方式都很像真正的患者。」讓他覺得備感鼓勵。

更巧合的是，拍攝期間尹昭德不但反覆長針眼、腰還閃到，導致行動變得緩慢，表演起來反而更自然，他笑說：「或許是做演員身心都投入在當下的狀態，身體也有感應到。」

黃瑄（右）在《寶島西米樂 傳承》將尹昭德照顧的無微不至。（台視提供）黃瑄（右）在《寶島西米樂 傳承》將尹昭德照顧的無微不至。（台視提供）

黃瑄戲裡從富裕闊太變成陷入經濟危機的母親，她看到劇本時坦言並不意外：「從一開始的投資鋪陳就覺得早晚會出事。」黃瑄也提到自己的人生經驗與角色頗為相似。她回憶之前獨自帶孩子時，孩子曾在外出玩耍時撞傷下巴、血流不止，當下沒有時間慌亂或掉眼淚，她說：「腦袋只在想要在當地還是趕回台北縫合？要怎麼安排後續回診？在孩子面前就跟他說『沒事，媽媽在這裡』讓小孩穩定。」

她笑說詮釋這場戲時，其實是「借鏡自己」。她也提到靈感來自柴契爾夫人的電影：「在風暴裡領導者必須先穩住情緒，因為下面的人會看著你。女性在危機中，常常是先撐過去，事後才發現自己手都在抖。」黃瑄感性表示：「我想很多觀眾都經歷過家人生病、經濟困難的時刻，這段戲會讓人很有共鳴，現實殘酷，但我們都還是得勇敢面對。」

