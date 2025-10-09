爸爸確診肺腺癌四期「2個月就離世」！唐玲哭曝1警訊

唐玲（右）提到爸爸沒有抽煙，卻罹患肺腺癌。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲，他過去因《好小子》系列電影走紅，離世消息震驚演藝圈。曾與癌症病魔對抗的唐玲得知他離世深感不捨，還透露她的父親同樣因肺腺癌離世，確診時已是第四期，短短兩個多月後便離開人世。她回想爸爸雖不抽菸，但長期有清喉嚨的乾咳聲，「那聲音持續好多年，我跟妹妹都以為是他的特色，其實那也許早就是警訊。」

唐玲提到肺腺癌往往在無聲中形成，早期症狀並不明顯，呼籲民眾定期檢查，尤其要善用低劑量電腦斷層（LDCT）檢測。唐玲也提醒自2025年1月1日起，政府將擴大補助肺癌篩檢，家族史有罹肺癌記錄的40–74歲女性、45–74歲男性，或50至74歲，吸菸史達一天1包、20年以上，並有意願接受戒菸的重度吸菸者，可每兩年免費檢查一次，千萬不要忽視早期偵測的重要性。

請繼續往下閱讀...

另外，對於顏正國過世，唐玲認為顏正國雖曾在人生中跌倒，卻也勇敢重新站起，用自己的方式傳達「人生能重來」的信念，如今傳出噩耗，令她難掩唏噓。她表示：「生命啊，總在我們不經意的時候提醒，健康不是理所當然，而是每天都該被珍惜的恩典。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法