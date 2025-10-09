自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

爸爸確診肺腺癌四期「2個月就離世」！唐玲哭曝1警訊

唐玲（右）提到爸爸沒有抽煙，卻罹患肺腺癌。（翻攝自臉書）唐玲（右）提到爸爸沒有抽煙，卻罹患肺腺癌。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲，他過去因《好小子》系列電影走紅，離世消息震驚演藝圈。曾與癌症病魔對抗的唐玲得知他離世深感不捨，還透露她的父親同樣因肺腺癌離世，確診時已是第四期，短短兩個多月後便離開人世。她回想爸爸雖不抽菸，但長期有清喉嚨的乾咳聲，「那聲音持續好多年，我跟妹妹都以為是他的特色，其實那也許早就是警訊。」

唐玲提到肺腺癌往往在無聲中形成，早期症狀並不明顯，呼籲民眾定期檢查，尤其要善用低劑量電腦斷層（LDCT）檢測。唐玲也提醒自2025年1月1日起，政府將擴大補助肺癌篩檢，家族史有罹肺癌記錄的40–74歲女性、45–74歲男性，或50至74歲，吸菸史達一天1包、20年以上，並有意願接受戒菸的重度吸菸者，可每兩年免費檢查一次，千萬不要忽視早期偵測的重要性。

另外，對於顏正國過世，唐玲認為顏正國雖曾在人生中跌倒，卻也勇敢重新站起，用自己的方式傳達「人生能重來」的信念，如今傳出噩耗，令她難掩唏噓。她表示：「生命啊，總在我們不經意的時候提醒，健康不是理所當然，而是每天都該被珍惜的恩典。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中