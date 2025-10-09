自由電子報
農曆8月「寒露後、霜降前」…12生肖「運勢大開」一次看

中秋過後，農曆8月也進入下半旬，命理界阿湯哥「湯鎮瑋」分析12生肖運勢，提點幾個重要又有效的助運方法！ （湯鎮瑋提供）中秋過後，農曆8月也進入下半旬，命理界阿湯哥「湯鎮瑋」分析12生肖運勢，提點幾個重要又有效的助運方法！ （湯鎮瑋提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕過完中秋，準備大展拳腳，衝刺事業、愛情或財庫了嗎？命理界「阿湯哥」湯鎮瑋提醒，進入農曆8月中、下旬之後（24節氣中的寒露～霜降），每個生肖的運勢也將迎來轉變，針對正面臨「卡關」中生肖，阿湯老師將其分為「猴、鼠、龍」、「蛇、雞、牛」、「虎、馬、狗」、「豬、兔、羊」四大組別，特別從運勢關鍵字、開運色、幸運物及守護神切入，提點幾個重要又有效的助運方法！

【猴、鼠、龍】
．關鍵字：廣結善緣、注意人和
．守護神：觀世音菩薩加持
．開運色：金色衣飾
．幸運物：金鉑 

➤猴│以名帶利，表情管理很重要！

生肖屬猴的朋友，本月有「太陽星」護持，建議工作上或生活上應做好口碑、留下好名聲，自然能招來財富，常言道「以名帶利」，就是這個意思。另外，須做好表情管理和情緒管理，人際互動的能度勿過於強硬，要懂得以柔克剛，免得人紅招嫉，被人逮到機會去弄你一下，或陷害你。

 

➤鼠│人逢喜事，一喜擋三災！

屬鼠的朋友下半月是「人逢喜事精神爽」，本月「福星」入座，可能是你自己或家中有人懷孕成功、結婚生子…等喜慶之事；或突然遇到新的機會。須注意的是農曆8月進入第四週後，跟家人、同事之間容易產生誤會，或感覺受委屈，建議遇上該拒絕的事時，就要堅守原則，理性且柔軟地拒絕！

 

➤龍│尊師重道，忌亂投資、亂借錢！

奉勸龍友們本月一定要多聽長輩、上司、前輩的話，尤其對象是女性時，就算忠言逆耳，也要耐心聽完。農曆8月下半場，屬龍的朋友要注意破財的問題，切忌亂投資或亂借錢給別人，對於不熟悉的投資標的，不要胡亂嘗試，現階段「守」比「攻」更重要。 

 

【蛇、雞、牛】
．關鍵字：開創新局、喜迎挑戰
．守護神：土地公
．開運色：黃色、鵝黃色、咖啡色（跟五行屬土有關的色系）
．幸運物：蜜蠟、黃水晶

 

➤蛇│花費較大，有遠行出遊機會！

屬蛇的朋友，最近2週的日常開銷可能會「超標」一些，建議須謹慎掌控支出項目，思考面要實際一點；尤其是企業上的財務規劃，不妨套用SMART原則，先設定目標框架，檢視具體、可衡量、可達成、相關性和時效性這5大要素，對執行上可能會有正面助益。本月出遊運不錯，從另方面來看，也是一種花費，須量入為出。

 

➤雞│穩紮穩打，忌強出頭！

屬雞的朋友本月重點就是「凡事不能急」，雖然讓你出乎意料的事還不少，但切莫緊張，先求穩紮穩打、心平氣和的應對，再逐步思考解決之道。事業運方面，同樣要先把口碑和品質做好，很多事情不宜強出頭。尤其在表面上看似順風順水時，更要心存智慧，千萬不要被別人推到風口浪尖上了，這一點要特別留意！

 

➤牛│安份守己，留意業力現形！

生肖屬牛的朋友本月宜安分守己、多修福報！千萬不要投機取巧地以為，只不過做點小壞事，一定不會有人發現吧？！錯了，牛友們本月容易遇上「業力現形」問題，也就是我們常說的「現世報」。換言之，多行善佈施、累積福德，按部就班的做事，反而收獲良多！讓大家看到你的誠意、你的耐心，就對了！

【虎、馬、狗】
．關鍵字：培養第二專長、展露才華
．守護神：藥師佛
．開運色：藍、黑色
．幸運物：青金石、翁珀、黑曜石

 

➤虎│白虎入座，留意血光、車關！

屬虎的朋友本月遇上「白虎星入座」，平日要多注意健康，避免讓自己要太過勞累，甚至忽視了睡眠的重要性，而讓你的抵抗力降低，導致舊疾復發；甚至可能會遇上意外血光、車關等不好的事。化解之道是，在這段期間裡你可以多去捐血，化解血光之災；若是不能捐血的朋友，那就多行善布施，累積福德福報，同樣能消災解厄。

 

➤馬│五鬼入座，注意犯小人！

屬馬的朋友本月易「犯小人」，五鬼星入座讓馬友們感到「人累心更累」，有時候 已經是工作責任、生活鳥事一堆，若再聽到身邊周遭牛鬼蛇神的一堆雜音，難免心煩意亂，忽視或繞道而行，也是一種方法。建議要用智慧去處理這些情緒問題，保護好你自己，不要進小人的圈套，讓自己越陷越深。

 

➤狗│廣結善緣，增加強抵抗力！

屬狗的朋友本月在「健康」和「人際互動」上都要特別加強！注意生活規律，尤其是增強抵抗力方面。於公方私，廣結善緣，內外兼修，多有助益；行善布施也能種下良善的種子，日後必能收割善果。若是從事業務工作的朋友，建議不妨和老朋友多聯絡，千萬不要有分別心，以免錯失良機與貴人。

 

【豬、兔、羊】
．關鍵字：勿有貪念、放下執念
．守護神：綠度母
．開運色：綠
．幸運物：綠珀、綠色水晶、綠幽靈

 

➤豬│注意健康，營養補給很重要！

屬豬的朋友本月容易感到勞累，要注意健康問題或舊疾回來找麻煩。除了多運動，生活作息規律，適時補充營養品也重要；有小病一定要先去看醫生，千萬別自以為免疫力能戰勝一切。另外，也要避開小人，陷阱常常隱藏在甜美的果實背面，切記，放下「貪念」和「執念」就對了！

 

➤兔│受委屈勿衝動，待貴人出現解危！

「修忍辱」是屬兔的朋友本月最重要的功課之一。遇上委屈時，轉念想想，也許是另一種福報或機會，有時候不要太衝動或急著反擊，稍微忍耐一下，可能會貴人跳出來幫你解決這個誤會！切記，誤會發生的當下，往往就像颱風剛掃過的湖水，混濁泥濘一片，其實過些時候，湖水就會恢復澄清，不要太過衝動地想想要去 改變某些事，交給時間去解決也是一種良策。

 

➤羊│多問多求證，甩開內心小劇場！

一句話「內心小劇場演太大」！羊男本月桃花不錯，但務求潔身自愛，千萬不要自以為很有魅力，就心存僥倖地踏入一段不對的感情，或誤以為可以在感情上胡作非為，小心，絕對有現世報的。羊女的桃花運，不妨將其運用在事業上，貴人或轉機可能就在眼前。

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相
《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

