娛樂 最新消息

于朦朧「下體撕裂屍檢報告」真偽爆爭議！網指4大疑點怒批：模糊焦點

于朦朧墜樓案陰謀論在網路瘋傳。（翻攝自微博）于朦朧墜樓案陰謀論在網路瘋傳。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧上月11日驚傳墜樓身亡，官方火速結案，卻被網友挖出許多疑點，網路上也不斷傳出他遭到虐殺的影片、音檔，死因至今撲朔迷離。近期中國網路上流傳一份寫著「于朦朧屍檢報告」的文字截圖，不過有部分網友發現4大疑點，其中包括屍檢報告中出現了兩段幾乎完全重複的內容，認為應是有心人士刻意放出的「假消息」。

于朦朧墜樓案陰謀論瘋傳，當中涉及囚禁、施暴與高層角力，內容觸目驚心，網友將矛頭指向其生前參加的「17人聚會」。沒想到近期中國網路上流傳一份「于朦朧屍檢報告」，內容提到屍體呈現出顱部外傷、雙側血胸、左側多發性肋骨骨折、心包積液、肝臟撕裂傷、下體抓裂傷、吸入性窒息與心肺停止等特點，推測死者可能因顱部、肋骨、肝臟與會陰部多處遭到嚴重外力打擊後引發的多重創傷而死。

一份寫著「于朦朧屍檢報告」的文字截圖被疑造假。（翻攝自微博）一份寫著「于朦朧屍檢報告」的文字截圖被疑造假。（翻攝自微博）

不過大多網友都認為此報告是假消息，除了該份屍檢報告中，出現了兩段幾乎完全重複的內容，對屍體現象的描述也存在矛盾，加上多項疑點，例如屍體據稱已火化，他母親僅收到骨灰，質疑屍檢報告從何而來。

此外，無人親眼見過遺體，無法確認報告真假，更引人注目的是有網友指出一份2012年另一名死者屍檢報告，內容與此次流傳的報告幾乎相同，引發混淆視聽嫌疑。因此希望于朦朧死因真相盡早被翻出的網友們，紛紛呼籲停止傳播該份真實性存疑的屍檢報告，別讓有心人士用假消息模糊「于朦朧被害死」的焦點。

