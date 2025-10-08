自由電子報
娛樂 最新消息

（影）台印合拍《叫我驅魔男神》太瘋！跨年夜炸出神魔對決

〔記者鍾志均／台北報導〕首部台灣、印度合製電影《叫我驅魔男神》今（8）公布前導海報和預告，林哲熹、雷嘉汭共組「驅魔CP」，火花四射，兩人對上「角頭」蠍子哥張懷秋，聯手印度男神阿建巴吉瓦（Arjan Bajwa）展開一場跨國驅魔大任務。

林哲熹在《叫我驅魔男神》中是台灣驅魔大師的孫子「湯仔」。（光盛影業提供）林哲熹在《叫我驅魔男神》中是台灣驅魔大師的孫子「湯仔」。（光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》融合濃厚奇幻氛圍、異國色彩與宗教元素，橫跨動作、愛情、喜劇、奇幻、驚悚五大類型，據說爽感直逼跨年煙火，荒謬無下限卻精彩絕倫，獲封適合相約觀影的「跨年必看爽片」。

林哲熹、阿建巴吉瓦分飾魯蛇湯仔、膽小桑傑，兩人被命運牽引下必須並肩作戰，張懷秋飾演的「瘋吉」則以鮮紅色髮型化身魔神阿修羅的宿主霸氣現身，氣場全開。

張懷秋在《叫我驅魔男神》中遭附身成魔神宿主。（光盛影業提供）張懷秋在《叫我驅魔男神》中遭附身成魔神宿主。（光盛影業提供）

預告中，接二連三拳拳到肉的近身搏鬥、規模龐大的動作場面，搭配大場面的視覺特效衝擊，緊湊刺激、血脈噴張，令人腎上腺素瞬間飆升，片中更不時穿插角色之間的搞笑橋段，最後更是來個回馬槍拍案叫絕。

林哲熹才自信放話「在武器上寫上血咒」就會有用，下一秒一堆子彈散落在桌上，等著他一個個寫上血咒，讓他整張臉瞬間垮下來，立刻成為翻車現場，讓人捧腹大笑。

導演陳玫君形容《叫我驅魔男神》就像平時家常料理意外煮出來的一道美味佳餚，出其不意、荒謬無下限的喜劇風格，遇上寶萊塢式的歌舞，再揉進港片黑幫與恐怖驅魔，全部加速到跨年倒數煙火之中，「你以為是神怪片，卻突然出現歌舞，你以為是愛情片，卻捲進黑幫廝殺，你以為要恐怖驅魔，卻笑點連連。」

值得一提的是，《叫我驅魔男神》全片超過一半鏡頭使用特效，邀請以《月老》、《疫起》榮獲金馬獎最佳視覺效果的嚴振欽領軍製作，這次他結合台灣與印度的神話系統，挑戰更龐雜的世界觀與文化符號，融入角色的信仰、衝突與救贖。

《叫我驅魔男神》前導海報。（光盛影業提供）《叫我驅魔男神》前導海報。（光盛影業提供）

片中不僅有奇幻壯麗的神魔景象，更有拳拳到肉、氣勢磅礡的動作場面，從符咒能量的爆裂、魔神現身的炫光，到近身搏鬥的節奏感，讓觀眾猶如身歷其境當中，隨著緊湊劇情腎上腺素一路飆升。《叫我驅魔男神》將於12月31日全台上映。

點圖放大body

