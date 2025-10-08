中國私生太失控！TXT秀彬怒摔粉絲手機 網一面倒挺：來台灣吧

TXT秀彬直接把手機丟到電梯外，一旁的章昊也看得出心情不好。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕太恐怖！韓國男團TXT成員崔秀彬與好友ZB1中國籍成員章昊最近一同現身江蘇無錫機場，儘管是私人行程，仍吸引大批粉絲接機，到哪都有粉絲跟，兩人更把粉絲的手機丟出電梯外，場面十分失控。

TXT秀彬氣得把手機丟出電梯外。（翻攝自微博）

秀彬、章昊及ONEUS的建熙前往中國旅遊，雖然他們都相當低調，不過粉絲見到偶像仍止不住想要近距離互動的心，紛紛上前拍攝。儘管有保鑣在場，場面仍難以控制，保鑣大喊「滾」、「很危險」，最恐怖的是，秀彬、章昊這兩個團中的好好先生似乎也不忍了，秀彬一度與粉絲拉扯，粉絲大喊著「別抓我手機」，最後章昊將粉絲手機丟進電梯，再由秀彬當眾把粉絲的手機丟出電梯。

請繼續往下閱讀...

TXT秀彬被粉絲團團包圍，在保鑣的護衛下前往電梯。（翻攝自微博）

這一幕幕畫面在網路上瘋傳，不過大多數的人都一面倒支持秀彬、章昊，網友怒批中國私生粉絲簡直沒有底線，「沒品的人就要反擊回去啊」、「我第一次看到崔秀彬這麼生氣」、「秀彬趕快回家吧」、「太瘋了，這些人到底在幹什麼」。

也有台灣網友回想起今年6月，秀彬才跟BAE173的裕俊一起來台灣三天兩夜，並未受到太多干擾，連搭公車的照片都是事後才被公開。秀彬回韓國後數度在節目、直播上分享台灣行，笑說一路都在吃，大讚完全沒有餓到，芒果冰好吃到吃了兩次，甚至還當場推薦給惠利，讓網友直呼：「還是來台灣吧！」

