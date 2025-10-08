自由電子報
娛樂 最新消息

顏正國罹肺腺癌都沒說！草爺現身靈堂：不分身分高低的好大哥

草爺稱顏正國是個好大哥。（記者廖俐惠攝）草爺稱顏正國是個好大哥。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕顏正國昨天（7日）驚傳因肺腺癌離世，好友草爺今天現身靈堂悼念，大讚顏正國是個不分出身高低的好大哥。

草爺今天現身板橋聯豐會館，簡單向家屬表達「節哀」，「我覺得大家都在沉澱，我也沒有做過多打擾（太太），辛苦鋼鐵爸了。」草爺表示，昨天晚上才知道顏正國生病，且後面看對話記錄推算，才知道原來顏正國早就生病了，因為當時顏正國告訴他身體不適、要去做電腦斷層，現在想想應該是那時候就不好了。

草爺現身板橋聯豐會館，透露有傳訊給顏正國問候，不過顏正國並未主動透露病情。（記者廖俐惠攝）草爺現身板橋聯豐會館，透露有傳訊給顏正國問候，不過顏正國並未主動透露病情。（記者廖俐惠攝）

草爺透露，今年端午節的時候本來要寄東西給顏正國，但對方沒什麼回應，草爺一度心想「ㄟ？怎麼了」，但後面顏正國有祝他端午愉快，也沒多說什麼。被問到印象深刻的事，草爺分享，有一次有人想要採訪顏正國，但顏正國私底下詢問對方，是否能夠帶草爺一起訪問，事後草爺得知真相十分感動，「哇這個大哥真的是好大哥，他不會說你是誰、你的身分地位高與低，他當你是自己人就是自己人。」

