娛樂 電影

楊祐寧送「泥娃娃」給月子中心！給醫護警告：別在嬰兒室打開

蔡思韵（左）、楊祐寧一同捧著「泥娃娃」現身首映，令人不寒而慄。（記者潘少棠攝）蔡思韵（左）、楊祐寧一同捧著「泥娃娃」現身首映，令人不寒而慄。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《泥娃娃》明天（9日）在台上映，蔡思韵在片中飾演孕婦，裝假肚子感受媽媽的心情，她直呼：「那顆肚子大概3、4公斤重，穿了整天才知道孕婦連躺著都會不舒服。」蔡思韵也透露，男友劉俊謙已經以公司名義包場力挺她的電影。

李冠毅（左起）、導演解孟儒、楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、周采詩一同出席《泥娃娃》首映。（記者潘少棠攝）李冠毅（左起）、導演解孟儒、楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、周采詩一同出席《泥娃娃》首映。（記者潘少棠攝）

楊祐寧、蔡思韵在片中飾演夫妻，戲裡戲外的老婆都懷孕，楊祐寧笑說：「最毛的不是劇情，而是導演跟監製的人性，怎麼敢把劇本交給我，我是抗拒的。」不過他跟導演解孟儒聊過後，發現這部片涵括驅魔類型，還結合時下最流行的VR科技跟傳統宗教信仰的神秘感，才決定挑戰這次角色。導演解孟儒、楊祐寧兩位人父，也會向蔡思韵分享育兒經，像是太太會敲敲自己的肚子和寶寶互動，讓蔡思韵直呼「我無法想像身體裡面住了另一個生命，很神奇」。

蔡思韵戲外仍未婚，特別裝上假肚子感受孕婦挺孕肚的感覺。（記者潘少棠攝）蔡思韵戲外仍未婚，特別裝上假肚子感受孕婦挺孕肚的感覺。（記者潘少棠攝）

現實中是三寶爸的楊祐寧常向蔡思韵傳授育兒經，被問到是否有打算生第四胎？楊祐寧未正面回應，不過大讚：「我覺得有小孩真的很好，鼓勵大家！」心疼老婆在整個生產過程中都很辛苦，不過對他們家來說，不是只有一方在經歷，而是夫妻倆都很享受這個過程，「她在懷孕生產的辛苦，希望在照顧小孩方面，多付出一點讓她休息。」

楊祐寧心疼愛妻生產辛苦，強調會多照顧小孩。（記者潘少棠攝）楊祐寧心疼愛妻生產辛苦，強調會多照顧小孩。（記者潘少棠攝）

周采詩在片中飾演關鍵的角色，真的打扮得像妖魔鬼怪，她笑說有把中邪的模樣傳給兒子看，「我想嚇嚇他，結果他說『媽媽妳今天演鬼喔？』沒有太被我嚇到，本來想說報仇一下，平常都他欺負我。」導演解孟儒還說，當時拍到晚上，周采詩很故意，全身鬼妝還趁空檔站到外面，司機停下來看她一眼，就覺得很有成就感。

周采詩把中邪的模樣傳給兒子，沒想到兒子沒什麼反應。（記者潘少棠攝）周采詩把中邪的模樣傳給兒子，沒想到兒子沒什麼反應。（記者潘少棠攝）

電影在上映前好評不斷，導演解孟儒感到很緊張，所幸有楊祐寧、蔡思韵、張軒睿及周采詩等「護身符」的加持。楊祐寧則直呼很期待興奮，也有買票邀請朋友進場，特別的是還準備某些人，「我老婆剛生小孩在月子中心，護士阿姨對我們滿照顧的，也有提到電影，我有準備一疊票送給他們，並註明說請不要在嬰兒室打開，我有點不忍心。」

張軒睿被封為「台版康斯坦汀」。（記者潘少棠攝）張軒睿被封為「台版康斯坦汀」。（記者潘少棠攝）

《泥娃娃》電影最後藏有伏筆，被問到是否有續集的可能？解孟儒表示，本來就有意將最精彩的部份留在這部戲當中，若要拍攝續集，還是得仰賴觀眾的支持，更笑說「至少要回本」。至於是否會繼續發展「童謠宇宙」？解孟儒指出，還是會以「泥娃娃」為主，也透露片中有「小星星」的元素在其中，楊祐寧一聽忍不住吐槽：「不要把每一首歌…我已經沒有歌可以唱了，我每天看我女兒，總不能唱Kpop。」

由於該片並未報名金馬獎，引發關注。解孟儒強調，明年一定會報名，且也有拿政府補助，今年沒報名的原因是，時間上真的來不及，「後面特效一直加，各種畫面一直加到好，錯過截止期。」《泥娃娃》9日在台上映。

點圖放大body

