呼叫田馥甄 Ella宣告閉關Selina慶幸歲月變好

〔記者陳慧玲／台北報導〕S.H.E各自忙碌，也有不同的生活重心。近期Ella剛當完王力宏演唱會嘉賓，宣告接下來要「閉關」準備個人巡演。田馥甄重視各種節氣，就連中秋節也充滿儀式感，除了分享最愛的蛋黃酥，連柚子都剝得漂亮，接下來則將準備「呼叫音樂節」演出。

Ella將閉關準備個人巡演。（翻攝自臉書）

Selina暫時放下工作，專心照顧兒子小腰果，不過日前她曾提到：「月亮在慢慢變圓，而歲月慢慢變好。」當時最期待的就是中秋團圓夜與家人朋友小聚。至於Ella，11月15日起將展開「It's Me艾拉主意」巡演，她開心談到：「迫不及待！」接下來要閉關準備演出，也和歌迷約定：「我們不見不散喔！」

田馥甄將在11月2日的「呼叫音樂節」壓軸演出。（呼叫音樂節提供）

「呼叫音樂節」11月1日至11月2日週末在新北大都會公園登場，分別由陳綺貞和田馥甄壓軸演出，其他演出卡司還包括魏如萱、告五人、老王樂隊、HUSH、甜約翰、麋先生、Tizzy Bac、回聲樂團等，購票可洽KKTIX。

