自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

呼叫田馥甄 Ella宣告閉關Selina慶幸歲月變好

〔記者陳慧玲／台北報導〕S.H.E各自忙碌，也有不同的生活重心。近期Ella剛當完王力宏演唱會嘉賓，宣告接下來要「閉關」準備個人巡演。田馥甄重視各種節氣，就連中秋節也充滿儀式感，除了分享最愛的蛋黃酥，連柚子都剝得漂亮，接下來則將準備「呼叫音樂節」演出。

Ella將閉關準備個人巡演。（翻攝自臉書）Ella將閉關準備個人巡演。（翻攝自臉書）

Selina暫時放下工作，專心照顧兒子小腰果，不過日前她曾提到：「月亮在慢慢變圓，而歲月慢慢變好。」當時最期待的就是中秋團圓夜與家人朋友小聚。至於Ella，11月15日起將展開「It's Me艾拉主意」巡演，她開心談到：「迫不及待！」接下來要閉關準備演出，也和歌迷約定：「我們不見不散喔！」

田馥甄將在11月2日的「呼叫音樂節」壓軸演出。（呼叫音樂節提供）田馥甄將在11月2日的「呼叫音樂節」壓軸演出。（呼叫音樂節提供）

「呼叫音樂節」11月1日至11月2日週末在新北大都會公園登場，分別由陳綺貞和田馥甄壓軸演出，其他演出卡司還包括魏如萱、告五人、老王樂隊、HUSH、甜約翰、麋先生、Tizzy Bac、回聲樂團等，購票可洽KKTIX。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中