自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鏡頭逐漸轉向南方 「拍片郎」、「少年偵探」點燃影視產業火花

〔記者王捷／台南報導〕影視產業長期以北部為中心，近年高雄、台南出現改變。導演吳宗叡在高雄推動「南方拍片郎」演員孵化計畫，邁入第2年，將在高雄大東藝文中心舉辦課程，而《少年偵探！誕生》則與台南律師事務所合作，產業環境在南部有小小的火花。

導演吳宗叡曾以《女孩上場》獲金鐘獎編劇獎，作品涵蓋《鏡子森林》、《天字第二號》等，現於高雄推動「南方拍片郎」影視培訓計畫。（民強國際影展提供）導演吳宗叡曾以《女孩上場》獲金鐘獎編劇獎，作品涵蓋《鏡子森林》、《天字第二號》等，現於高雄推動「南方拍片郎」影視培訓計畫。（民強國際影展提供）

吳宗叡在2024年創立月亮雙魚有限公司，獲文化部影視及流行音樂產業局補助，主辦的影視活動「向前航 南方拍片郎2 南部影視演員培訓計畫」，課程從11月8日在高雄大東文化藝術中心舉行，邀集楊小黎、蔡嘉茵、林雨宣、許時豪等金鐘導師親授，透過鏡頭實作與小班訓練。

高雄影視產業發展近20年，去年《不夠善良的我們》爆紅，卻少有人知道劇組曾在高雄市立美術館、鼓山道路取景，2024高雄市府共協助133劇組住宿補助與投資等，吳宗叡說，南部不應只是取景之地，應是能夠留才、育才的影視基地，「南方拍片郎」是小小的火花，期望形成人才循環，補足南部長年缺乏的演員訓練環節。

《少年偵探！誕生》劇組今年8月在台南司法博物館宣布開鏡，演員手持花束合影，節目結合法治教育與娛樂。（記者王捷攝）《少年偵探！誕生》劇組今年8月在台南司法博物館宣布開鏡，演員手持花束合影，節目結合法治教育與娛樂。（記者王捷攝）

台南也推出法治推理實境秀《少年偵探！誕生》，由四葉國際餐旅集團董事長胡竣甯共同發起，查名邦法律事務所提供實際案例，在今年8月宣布開拍，結合法治教育與娛樂，讓青少年在模擬法庭與城市地景中完成推理挑戰。

「民強國際影展」的策展人、「南方拍片郎」的活動執行翁文瀚說，城市觀光與影視製作結合，是南部影視發展的重點，過去影視製作多在北部集結，如今高雄、台南分別以培訓與拍攝帶動生態轉向，南部影視產業正以自己的節奏生長。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中