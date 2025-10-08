鏡頭逐漸轉向南方 「拍片郎」、「少年偵探」點燃影視產業火花

〔記者王捷／台南報導〕影視產業長期以北部為中心，近年高雄、台南出現改變。導演吳宗叡在高雄推動「南方拍片郎」演員孵化計畫，邁入第2年，將在高雄大東藝文中心舉辦課程，而《少年偵探！誕生》則與台南律師事務所合作，產業環境在南部有小小的火花。

導演吳宗叡曾以《女孩上場》獲金鐘獎編劇獎，作品涵蓋《鏡子森林》、《天字第二號》等，現於高雄推動「南方拍片郎」影視培訓計畫。（民強國際影展提供）

吳宗叡在2024年創立月亮雙魚有限公司，獲文化部影視及流行音樂產業局補助，主辦的影視活動「向前航 南方拍片郎2 南部影視演員培訓計畫」，課程從11月8日在高雄大東文化藝術中心舉行，邀集楊小黎、蔡嘉茵、林雨宣、許時豪等金鐘導師親授，透過鏡頭實作與小班訓練。

請繼續往下閱讀...

高雄影視產業發展近20年，去年《不夠善良的我們》爆紅，卻少有人知道劇組曾在高雄市立美術館、鼓山道路取景，2024高雄市府共協助133劇組住宿補助與投資等，吳宗叡說，南部不應只是取景之地，應是能夠留才、育才的影視基地，「南方拍片郎」是小小的火花，期望形成人才循環，補足南部長年缺乏的演員訓練環節。

《少年偵探！誕生》劇組今年8月在台南司法博物館宣布開鏡，演員手持花束合影，節目結合法治教育與娛樂。（記者王捷攝）

台南也推出法治推理實境秀《少年偵探！誕生》，由四葉國際餐旅集團董事長胡竣甯共同發起，查名邦法律事務所提供實際案例，在今年8月宣布開拍，結合法治教育與娛樂，讓青少年在模擬法庭與城市地景中完成推理挑戰。

「民強國際影展」的策展人、「南方拍片郎」的活動執行翁文瀚說，城市觀光與影視製作結合，是南部影視發展的重點，過去影視製作多在北部集結，如今高雄、台南分別以培訓與拍攝帶動生態轉向，南部影視產業正以自己的節奏生長。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法