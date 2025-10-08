自由電子報
娛樂 最新消息

知名塔羅老師進軍BL劇市場！演員海選就來500人

〔記者蕭方綺／台北報導〕BL劇市場開出一片影視新藍海，在亞洲各國愈發火熱之際，近年來也延燒到歐美；除了各式鮮肉搶攻腐女市場，打破傳統收視思維，更因影視型態和收視受眾與以往不同，戲劇周邊、線下活動更是創造了新形態的收益商機，衍生全新型態的BL經濟。

華星童（左起）、朱峰和王奇參與BL劇《近身指導》角色海選試鏡。（小王子奇影像提供）華星童（左起）、朱峰和王奇參與BL劇《近身指導》角色海選試鏡。（小王子奇影像提供）

電視劇《高塔公主》、《額外旅程》導演朱峰與電影《鳳姐》編劇王奇，聯手製作全新原創BL劇《近身指導》，日前進行角色海選試鏡，沒想到報名人數有近500人之多，新生代演員踴躍投入BL演藝的領域，搶占一席之地，擔任海選評審的演員華星童、導演朱峰及編劇王奇三人，歷經近一個月的時間挑選出近30位的演員進行最後複選，相信這次的演員名單會讓大家耳目一新。

朱峰導演表示BL劇在台灣發展從2017年開始，開創一片新藍海，造就不少知名演員，包括范少勳、宋柏緯等，無論在電視、新媒體紛紛打開國際市場。BL劇的商業模式營銷，有別於以往一般正劇操作方式，突破傳統收視族群更延伸至線下市場，造就可觀的粉絲經濟，跟許多製作BL劇前輩請益之後，決定和夥伴一起投入。

朱峰認為BL劇是一種新劇種，從劇情內容、演員選角到戲劇本身商業價值創造，都是潛力十足、值得開發的領域，期待有更多同業投入，讓華語BL劇開創影視新品牌、新路線、新產業。本劇預計今年12月開拍，明年第二季播出。

朱峰（左）和王奇在找好演員。（小王子奇影像提供）朱峰（左）和王奇在找好演員。（小王子奇影像提供）

知名塔羅老師王奇更是跨界身兼數職，在去年上映的電影《鳳姐》擔任編劇刻畫出令人印象深刻的感人故事之後，首次挑戰BL劇的劇本寫作，在朱峰導演邀約合作之下，做足功課看了10餘部國內外BL劇。本業是資深公關行銷的王奇更首次身兼協力製作人，除了寫劇本之餘也負責製作資金的籌措、選角等，王奇表示沒想到擔任製作人比他算塔羅牌難上千百倍，所幸友人力挺，在短時間內就找到了第一桶金。

在影視內容和收視族群胃口不斷翻新的環境下，《近身指導》是一齣強劇情、快節奏的BL劇，朱峰和王奇不斷討論故事劇本，就是為了讓觀眾有耳目一新並創下好成績；兩位第一次投入BL劇的夥伴各有趣事，朱峰導演連續選角，看了7天男性小鮮肉演員後，終於有女演員來試角色，竟然脫口說出：「我終於看到女生了！」對王奇而言，首次兼任製作人還參與選角的過程中，最難的不是寫本、找資金，反而是在眾多的新生代演員中選出符合自己筆下創造出的角色，更見識到了各類型的鮮肉踴躍參與試鏡的驚人場面。

點圖放大header
點圖放大body

