遭酸「怎不把101煙火錢拿去賑災」 賈永婕高EQ親回擊

賈永婕宣布將舉辦「台北101首次無人機×煙火共演」，結合科技與煙火，打造前所未有的國慶夜景盛典。（翻攝自臉書）賈永婕宣布將舉辦「台北101首次無人機×煙火共演」，結合科技與煙火，打造前所未有的國慶夜景盛典。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北101董事長賈永婕上任滿一年，隨著國慶日將至，前天（6）她宣布將舉辦「台北101首次無人機×煙火共演」，結合科技與煙火，打造前所未有的國慶夜景盛典，卻遭網友酸「妳為什麼不把放煙火的錢拿去花蓮賑災？」對此賈永婕親自發文回應，表示「買醬油的錢不能拿去買醋。」

賈永婕高EQ回擊酸民質疑。（翻攝自臉書）賈永婕高EQ回擊酸民質疑。（翻攝自臉書）

今（8）賈永婕在社群發文，分享昨天凌晨進行國慶煙火展演預演的點滴，「每一個排程、每一個時間點的燈光、無人機、煙火，都必須配合得天衣無縫。我們仔細測試無人機的最高與最低高度。看著那一台台緩緩升空的無人機，我忽然很激動——差一點要落淚。但我狠狠忍住，因為我知道任務還沒結束，挑戰才正要開始。」還透露從不長痘痘的她，居然壓力大到冒了一顆大痘痘。

賈永婕解釋賑災與101煙火款項兩者性質與用途完全不同，不能直接挪用。（翻攝自臉書）賈永婕解釋賑災與101煙火款項兩者性質與用途完全不同，不能直接挪用。（翻攝自臉書）

對於酸民質疑「為什麼不把放煙火的錢拿去花蓮賑災？」她則解釋，賑災有專責的款項與機制，經費會持續投入花蓮的重建；國慶活動的經費則來自贊助商，也是台北101的年度計畫之一。賈永婕以「買醬油的錢不能拿去買醋」比喻，表示兩者性質與用途完全不同，無法直接挪用。最後她說，「當一個國家能在災難之後仍然完成既定計畫，那代表制度穩定、人民堅強。真正的力量，不是取消活動，而是在逆境中仍能前行、仍能發光。」她高EQ的回應獲得了留言區大批網友的讚賞。

