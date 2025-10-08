驚！Joeman認做過「8種醫美」…網封「比哀鳳還要猛的升級配方」

Joeman近幾年無論在身形或顏值上的大改造步，被網友笑稱「比哀鳳的升級還有感」 。（翻攝自IG、FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Joeman真的變帥了嗎？他昨天在個人YT頻道自曝從2022年起，前前後後已動過8種醫美項目，其中他個人覺得「視覺感」最強的是減肥和牙齒矯正。

Joeman拍片細數自己曾經做過的醫美項目，包括肉毒、皮秒雷射、消脂針、鳳凰電波、雙音波拉提、水光針、玻尿酸等，逐一分析箇中優缺點，也坦言，大部分的項目都是3～6個月就得補做一次。他認為男生做醫美並無不可，重點是一定要諮詢過專業醫師，才能進行全盤性考量，「最重要的是，開心最美」，強調男生不一定要很瘦、很帥、五官很立體才是帥，「但是我覺得男生就是乾乾淨淨的、不要臭，就很加分了。」。

請繼續往下閱讀...

Joeman昨拍片自揭動過8種醫美項目。（翻攝自IG、FB）

不少粉絲看完影片紛紛在下面留言，「原來『我獨自升級』是真的？」、「覺得是看過最中肯、不浮誇的醫美心得分享！甚至也很實在的以價格分析」、「其實做過很多，卻看起來很自然，就是成功」。

甚至還有網友大讚Joeman的變臉過程，簡直是「比哀鳳還要猛的升級配方」；但也有粉絲懷念「昔日的九妹」，留言哀訴「一人一信，還我胖哥哥。九妹變瘦後，這樣我們以後就沒有理由可以當胖宅了（哭）」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法