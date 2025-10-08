陳漢典化身Breaking主播 大學社長出身「跳到椎間盤突出」

〔記者傅茗渝／台北報導〕霹靂舞從街頭文化躍升為2024巴黎奧運正式競賽項目，全球掀起一波「Breaking 熱」！緯來運動STUDIO特別推出《舞夠瘋 安麗盃世界霹靂舞大賽》，將於10月10日熱血開播。首集邀來話題準人夫、同時也是「跳唱男神」的全方位藝人陳漢典擔任客座主播，與緯來主播王孜妤聯手主持，帶領觀眾一路從布朗克斯街頭聊到奧運殿堂。

陳漢典不僅現場「秀」了一段舞步，還搞笑自曝大學熱舞社社長的過往。（安麗提供）

其實陳漢典早在高中就開始接觸街舞文化，大學更曾擔任熱舞社社長，是名副其實的「舞林前輩」。雖以模仿、主持聞名，但他對舞蹈的熱愛始終未減，甚至曾在街舞節目《S+PLUS 巔峰舞者》中擔任評審。節目中他不僅親自「開跳」展現舞技，還笑稱大學時期「跳到椎間盤突出」。

請繼續往下閱讀...

陳漢典不僅現場「秀」了一段舞步，還搞笑自曝大學熱舞社社長的過往。（安麗提供）

鏡頭更帶觀眾直擊國家運動訓練中心，近距離捕捉台灣霹靂舞國手的備戰日常。國手孫振分享：「Breaking比較無拘無束，它是一個很個人化、客製化的風格，這項運動給了我們更多空間去找到自己的樣子。」楊加力則談到不同流派的融合：「台灣舞者吸收全球風格，再用自己的方式呈現獨特樣貌。」兩人用實力與真心詮釋Breaking的核心，自由、創造與追夢精神。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法