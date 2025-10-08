自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳漢典化身Breaking主播 大學社長出身「跳到椎間盤突出」

〔記者傅茗渝／台北報導〕霹靂舞從街頭文化躍升為2024巴黎奧運正式競賽項目，全球掀起一波「Breaking 熱」！緯來運動STUDIO特別推出《舞夠瘋 安麗盃世界霹靂舞大賽》，將於10月10日熱血開播。首集邀來話題準人夫、同時也是「跳唱男神」的全方位藝人陳漢典擔任客座主播，與緯來主播王孜妤聯手主持，帶領觀眾一路從布朗克斯街頭聊到奧運殿堂。

陳漢典不僅現場「秀」了一段舞步，還搞笑自曝大學熱舞社社長的過往。（安麗提供）陳漢典不僅現場「秀」了一段舞步，還搞笑自曝大學熱舞社社長的過往。（安麗提供）

其實陳漢典早在高中就開始接觸街舞文化，大學更曾擔任熱舞社社長，是名副其實的「舞林前輩」。雖以模仿、主持聞名，但他對舞蹈的熱愛始終未減，甚至曾在街舞節目《S+PLUS 巔峰舞者》中擔任評審。節目中他不僅親自「開跳」展現舞技，還笑稱大學時期「跳到椎間盤突出」。

陳漢典不僅現場「秀」了一段舞步，還搞笑自曝大學熱舞社社長的過往。（安麗提供）陳漢典不僅現場「秀」了一段舞步，還搞笑自曝大學熱舞社社長的過往。（安麗提供）

鏡頭更帶觀眾直擊國家運動訓練中心，近距離捕捉台灣霹靂舞國手的備戰日常。國手孫振分享：「Breaking比較無拘無束，它是一個很個人化、客製化的風格，這項運動給了我們更多空間去找到自己的樣子。」楊加力則談到不同流派的融合：「台灣舞者吸收全球風格，再用自己的方式呈現獨特樣貌。」兩人用實力與真心詮釋Breaking的核心，自由、創造與追夢精神。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中