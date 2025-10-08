杜德偉片場見金城武 被狠狠帥到！下一秒直接「動手」了……

兩位男神雖然都蓄著鬍子，卻各有不同的帥！（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男神金城武暌違8年新作《風林火山》明（9日）將在台上映，這部由金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝及高圓圓領銜主演，並集結了杜德偉、鮑起靜、姜珮瑤、衛詩雅等演技咖的香港大片，自2017年開拍便備受期待。近日網路瘋傳一段片場花絮，杜德偉與金城武在片場的「互動」實在太搞笑，金城武一臉「拿你沒輒」寵溺笑臉，兩人帥度再次飆破全新紀錄！

杜德偉見鏡頭正在補捉花絮。 （翻攝自YouTube）

杜德偉（左）和金城武正醞釀情緒，準備對戲。 （翻攝自YouTube）

上傳者是「星星說影視」，該頻道將杜德偉與金城武對戲時的片場花絮剪輯成短影音Shorts，可見杜德偉十分配合地演出「時隔多年後再次見到金城武本人」戲碼，一副被帥到「嚇得吃手手」的搞笑表情，字幕刻意配上「他真的好帥」。短片中，身為「哥哥」的杜德偉原本正醞釀情緒準備對戲，突然看到坐在左手邊的「弟弟」金城武，「兩腿大開」一派輕鬆地抬起右腳直接踩上長凳上……杜德偉擔心「不雅姿勢」恐入鏡，有損男神形象，竟直接「動手」拍落金城武的腳，字幕配上「你是金城武哎，怎麼能這醬紫」，一個突襲，差點令金城武失去平衡，兩人互動場面十分搞笑。

杜德偉覺得金城武坐勢不妥。 （翻攝自YouTube）

杜德偉（左）拍落金城武的腳。 （翻攝自YouTube）

該影片目前已突破190萬次的點閱，意外成為電影宣傳期的最佳助攻短片！

杜德偉成功守護「帥弟」金城武形象。 （翻攝自YouTube）

金城武謝謝「帥哥」杜德偉貼心提醒。 （翻攝自YouTube）

