雙十國慶轉播卡司曝光！黃品寧、陳晏瑋「踢腳功」培養神默契

〔記者傅茗渝／台北報導〕欣逢114年雙十國慶，台視將於10月10日上午8點起推出《114年雙十國慶特別報導》，由主播陳晏瑋與黃品寧全程四小時live轉播，完整呈現國慶大典的精彩內容。兩人首次搭檔轉播國慶大典，為了呈現最佳轉播效果，事前看了無數遍歷年轉播影片，只為熟悉典禮與轉播流程。

陳晏瑋、黃品寧磨合默契，共迎轉播挑戰。（台視提供）

陳晏瑋表示，這是第一次接下國慶轉播任務，雖然壓力不小，但更多的是期待與興奮：「過去都是電視看轉播，沒想到自己有一天也會到總統府前轉播國慶，能近距離感受現場氛圍。」黃品寧則分享，在台視工作超過八年，過去每年都在現場採訪、連線，這次首度換個視角站上轉播台，難掩興奮之情：「非常榮幸，這應該是所有跑黨政記者的一大目標。」不過她也坦言壓力不小：「各家電視台都相當重視國慶轉播工作，因此也希望自己充分準備後，能夠有好的表現。」

今年國慶轉播雖為首次合作，兩人卻早已在練習中建立默契，陳晏瑋笑說：「只差沒有打逐字稿！」除了多次彩排、分工討論，也不忘向有九年國慶轉播經驗的前輩郭于中請益，學到被譽為一招治天下的「踢腳功」，靠著在桌下踢腳互相打暗號，提醒接話時機。

台視主播陳晏瑋、黃品寧攜手轉播國慶大典。（台視提供）

黃品寧笑說，自己和陳晏瑋曾是在電台工作時的前後任同事，如今又在台視同台工作，還能有機會一起轉播國慶，覺得相當有緣分，更大讚陳晏瑋臨場反應迅速，面對突發狀況臨危不亂，表示：「有他在相當可靠。」陳晏瑋也透露，兩人各自做足功課，把國慶表演內容、國慶禮包、主視覺設計等背後的意涵與細節都研究透徹，以確保轉播當天能順暢呈現。

面對長達四小時的live轉播，黃品寧表示：「平常新聞播報最多兩小時，這次四小時是一大考驗，除了要隨時保持高專注力，看準廣告時間去化妝室也很重要。」陳晏瑋則提到，典禮現場音樂和聲音嘈雜，最擔心聽不清楚導播或製作人的指令，但他也強調：「相信我跟品寧一定能互補、互相支援，有夥伴在就不用擔心。」

台視《114年雙十國慶特別報導》將於本週五（10／10）上午8點起至12點，在台視頻道與台視新聞台全程live轉播。

