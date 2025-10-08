自由電子報
娛樂 最新消息

女星肚子痛到快炸裂急奔捷運站 劇情急轉彎突向鼓手老公示愛

〔記者陳慧玲／台北報導〕女星巴鈺的老公是Tizzy Bac鼓手前源，兩人個性一個外放，一個內斂，但互補得剛剛好，感情甜蜜。今（8日）她分享生活瑣事，原本是肚子痛到快炸裂的「屎事」，沒想到最後竟變成巴鈺公開放閃示愛老公，網友看了直呼好甜蜜。

前源近期忙於Tizzy Bac演出。（相信音樂提供）前源近期忙於Tizzy Bac演出。（相信音樂提供）

巴鈺談到今天早上夫婦倆一起送小孩去學校，但她突然肚子痛急著上廁所，「本來跟老公說好要中途買菜，改成直接回家，離家15分鐘，我已經開始冒冷汗了，連紅燈倒數30秒，感覺都像30年那麼漫長。」於是巴鈺跟老公說：「我快憋不住了，等等最近的捷運站放我下來，我直接衝去。」

結果前源一邊加快速度，一邊鼓勵巴鈺「加油、再撐一下」，巴鈺感動說：「全程沒有一點慌張或不耐煩，他接住我的緊急狀況，也接住我的情緒，我飛奔到捷運站廁所，接觸到馬桶的那一瞬間，不誇張，炸！烈！一級炸裂！好像定時炸彈剩最後一秒的瞬間，剪掉了對的引信，千鈞一髮、險象環生啊！」看著巴鈺的形容，都能感受到她當下急需「解脫」的緊急狀態。

巴鈺（左）感謝老公前源對她的貼心。（翻攝自臉書）巴鈺（左）感謝老公前源對她的貼心。（翻攝自臉書）

上廁所這件事，不是人能完全控制的，巴鈺說：「回到車上，發現老公也為我開心。」對於前源的貼心舉動，巴鈺說：「我覺得很感動，遇到對的人，對我來說就像這樣，最軟弱難堪的樣子，能夠跟他說，能夠被他接受，他做他自己，我也做我自己，這是我眼中，真愛的樣貌，謝謝老公，

我愛你！」網友直呼巴鈺太可愛，明明是「屎在滾」的慘事，最後卻變成放閃文，當然要祝福她和老公永遠幸福美滿。

