滅絕師太被富豪逼上車 霸氣反擊：我長這樣怎麼有人敢

〔記者陽昕翰／台北報導〕「滅絕師太」黃小琥10月將在台中舉辦個人演唱會，近來演藝圈的潛規則話題延燒，她今天露面宣傳演唱會，受訪霸氣回應：「我也不是靠應酬才有飯吃的歌手，我是靠歌藝、靠實力。」還表示：「我長這樣怎麼有人敢？」

黃小琥將在台中開唱。（大大娛樂提供）

黃小琥坦言，曾在表演時遇過主辦單位「吃豆腐」，要她多表演幾首歌，還曾經莫名跟富豪高層同車，「到現場上車才發現，車裡坐著當地老闆要拍照、簽名，心裡雖然很賭氣，但也只能硬著尬聊。」

黃小琥唱完台北場休息至今，她受訪分享近況，「都在休息，也很期待接下來的台中場。」透露私下最大的休閒娛樂，就是宅在家。

黃小琥打趣表示，就是過著修身養性的生活，「我就是宅在家，避免被拍到。」至於身旁是否已有新歡陪伴？她故意高八度笑回：「OH MY GOD，被發現了嗎？」其實身旁還沒有出現對的人。

黃小琥一人獨居在150坪大的科技豪宅，她笑說：「那是我的安全堡壘，最舒服的地方。」談到家裡的設備齊全還有健身房，「跑步機、機踏車是基本配備，還有按摩床。」還會請人到府按摩，她說：「我只有一個人，愛幹嘛就幹嘛。」

黃小琥受訪吐露近況。（大大娛樂提供）

單身多年的黃小琥被問到是否會感到孤單？黃小琥聽了淡然回應：「我承認會，但現在我在享受我的孤獨寂寞。」她也笑說：「如果身邊多一個人，可能還會怕。」

至於理想對象的條件，她放話：「年紀小三十歲也OK，目前沒有啦，可遇不可求。像我這個年紀都一甲子了，像醬油一樣，越陳越香。」她強調自己已經財務自由，又開玩笑補充：「我之前就養過小狼狗，已經有經驗了！」

除了台中演唱會，黃小琥也鬆口台北及高雄演唱會的返場計畫，「如果時間允許，希望能在北流或小巨蛋再辦一場。還有很多歌迷沒看到。」她說自己不論場地大小都不介意，「只要有充裕的時間準備，都可以。以前在PUB也唱過，大大小小的場地都行。」最後更霸氣笑說：「誰能撐全場？像我這樣的藝人有幾個？」期待主辦單位能加把勁喬場地，明年初有望返場開唱。

