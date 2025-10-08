影史最多彩蛋電影就是它！《一級玩家》宣布重返全台大銀幕

《一級玩家》宣布重返全台大銀幕。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕獲封「影史最多彩蛋電影」的科幻片《一級玩家》宣布重返大銀幕，該片由三座奧斯卡獎得主史蒂芬史匹柏執導，改編自連霸《紐約時報》暢銷書排行榜超過100週的同名小說，透過驚人的電腦特效，打造出如夢似幻的科幻宇宙「綠洲」，讓觀眾彷彿身歷其境一般，與主角一同挑戰三大魔王關卡。

電影藏有破百個彩蛋，類型橫跨電影、音樂、漫畫等多種流行文化，讓影迷搶票一刷再刷，只為破解更多彩蛋秘辛，2018年在台上映時創下台幣3.6億的驚人票房。本次將重映除了2D、3D版以外，也同步推出當年一位難求的IMAX 3D、4DX 3D以及MX4D 3D版本，讓觀眾能繼續在大銀幕體驗前所未有的感官震撼。

《一級玩家》將於10月24日重返全台大銀幕，2D · 3D · 4DX 3D · MX4D 3D · IMAX 3D同步上映。

