（獨家）湘荷妹妹來了！歡樂唱跳萌喊：是Shark Doodoo

〔記者廖俐惠／綜合報導〕全球破百億點擊的兒童界超級巨星「碰碰狐」與「貝貝彬」首度登上大銀幕，互動型音樂動畫電影《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》即將於9日上映。電影日前搶先舉辦「親子歡唱派對」限定場氣氛熱烈，現場滿座的大小觀眾邊看邊唱，許多第一次進電影院的孩子們全程投入萌翻天，現場歡笑聲不斷，連卡哇伊網紅「湘荷妹妹」也現身一起同樂。

湘荷妹妹在《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》一播放馬上說出：「是Shark Doodoo ！」（甲上娛樂提供）

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》上週末舉辦「親子歡唱派對」限定場大受好評，活動氣氛熱鬧非凡，蓓蓓姐姐一登場就帶著小小粉絲們唱跳《Baby Shark》、《貝貝彬之歌》等三首經典歌曲，全場揮舞應援棒、笑聲連連。電影正式開演後，小朋友的反應更成為全場焦點——隨著劇情節奏，孩子們主動揮舞應援棒、開心拍手打節拍，對著電影角色的對話熱情應聲回覆：「我知道！」、「加油！」，現場宛如一場歡樂的親子音樂派對。

趙小僑和劉亮佐夫婦表示：「這部可以現場又唱又跳的電影，讓第一次進電影院的3歲典典寶寶非常有安全感，看得非常開心！」近來在社群爆紅的湘荷妹妹則是電影一播放馬上說出：「是Shark Doodoo！」湘荷媽媽笑說：「劇情無冷場，有許多耳熟能詳的音樂，第一次看電影的湘荷妹妹全程目不轉睛！」

趙小僑和劉亮佐夫婦帶著典典寶寶看電影《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》。（甲上娛樂提供）

全球破百億點擊神曲《Baby Shark》與無數經典兒歌的「兒童界人氣巨星」貝貝彬與碰碰狐，首度登上大銀幕，全新奇幻冒險動畫《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》即將於本週四（10／9）正式上映，為紀念許多孩子人生中「第一次看電影」，片商特別推出戲院限定觀影特典，凡於上映首週（10／9～10／16）購票入場，即可獲得「最ㄅㄤˋ觀眾獎」紀念獎狀乙張，以茲鼓勵小朋友第一次進戲院看貝貝彬，另外加贈人氣角色「造型貼紙」乙份，兩份設計精美、充滿意義的小禮物，象徵寶貝們第一次踏進電影院的難忘時刻，絕對會成為爸媽與孩子共同珍藏的美好回憶。

此外，為回饋大小粉絲的熱情支持，10月10日雙十節當天，蓓蓓姐姐將親臨三大影城與大小朋友近距離互動，帶來「親子唱跳特別場」活動：11：00和11：40大直美麗華影城共兩場、13：30天母新光影城、15：00京站威秀影城，現場將帶領小朋友唱跳三首經典歌曲，是雙十連假最適合親子共度時光的好去處！《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》以繽紛音樂與互動橋段打造出全新的親子觀影體驗，所有場次資訊已全面開賣，建議家長提前購票卡位，陪伴孩子在歌聲、舞動與歡笑中，共度最快樂的親子假期。更多資訊請鎖定甲上娛樂官方網站。

