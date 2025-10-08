女歌手疑打疫苗出現後遺症 靠兩大方法恢復元氣

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手阮丹青多年未推出專輯，近期重新回歸將推出雙CD典藏專輯《走進春天的果園 Four Seasons》，她自爆之前曾因兩度接種疫苗感覺身體不適，發現有骨質脆弱狀況，所幸靠著中醫調養與運動恢復元氣。

阮丹青透過旅行讓身心靈得到紓壓。（翔子提供）

回想前幾年疫情對生活的影響，阮丹青說：「疫情讓我重新想起人與人之間的距離，也提醒我該找回生命中那份最初的美好。」她長年定居三芝，親近大海也常到海邊游泳保持體態與健康。另外阮丹青也從旅行中得到身心療癒，從南法普羅旺斯的薰衣草田、捷克的吉普賽藝人街頭表演與奧地利阿爾卑斯山湖畔的寧靜小鎮，每一次的旅行都讓她覺得身心靈徹底被治癒，也在旅途中找回音樂的答案，那就是「生命中所有的低谷，終會成為我們飛翔的起點。」

阮丹青將舉辦音樂會。（翔子提供）

阮丹青笑說，這張《走進春天的果園》正是療癒旅程的結晶，並說：「不管是游泳還是旅行，都是我與自己重新對話的方式，讓音樂更自由，也讓人生再度盛開。」10月29日她將在台北十方樂集音樂劇場舉辦「走進春天的果園 Four Seasons」專輯音樂會，購票可洽ACCUPASS。

