娛樂 最新消息

姚淳耀手握10張台積電賺千萬！加「金鐘金馬雙入圍」成人生巔峰

姚淳耀（左起）、林予晞、范少勳。（記者胡舜翔攝）姚淳耀（左起）、林予晞、范少勳。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕姚淳耀在公視台語台、華視《我的意外室友》飾演魯蛇房仲，入圍金鐘迷你劇戲王，加上電影《我家的事》入圍金馬男配角獎，他直呼真的很驚喜，也算是出道15年來的肯定，他2個獎都想要得，如今堪稱是事業巔峰，他幽默回「那就先為下坡做好準備吧」，只是這個「下坡」不包括他股票，因他有10張台積電股票，是200多元買，至今都沒賣，今收盤價1415元，他低調說目前光台積電就賺了千萬元，被虧是人生最富有的時候。

姚淳耀以《我的意外室友》入圍金鐘迷你劇戲王，另以電影《我家的事》入圍金馬男配角獎。（記者胡舜翔攝）姚淳耀以《我的意外室友》入圍金鐘迷你劇戲王，另以電影《我家的事》入圍金馬男配角獎。（記者胡舜翔攝）

他回憶《我的意外室友》拍攝時正值人生的忙碌期，當時剛拍完《模仿犯》的大魔王，又遇上結婚、搬家，「戲裡角色也跟『家』有關，怎麼建造理想的家，剛好能投射自己當時的心境。」他透露試鏡時穿了夾克，看起來像房仲，導演誇他「很像角色本人」。

姚淳耀出道15年，第一部作品是電影《一夜台北》。（記者胡舜翔攝）姚淳耀出道15年，第一部作品是電影《一夜台北》。（記者胡舜翔攝）

談到金鐘、金馬雙入圍的感想，他指出出道15年，第一部作品就是電影《一夜台北》，「那部片開啟我對表演的認知。」這回入圍的金鐘作品《我的意外室友》是喜劇，拍攝現場氣氛輕鬆；金馬合作的潘客印導演很會引導演員，「他讓我發現不需要太用力也能表達情緒，有種『這樣夠嗎？會不會太少？』的懷疑，但最後被肯定，就想未來也許可以用這樣的方式。」

談到競爭對手，他笑稱金鐘這屆是「死亡之組」，他有看《聽海湧》，認為吳瀚霖、黃冠智都超厲害，黃迪揚私下是好友也是競爭對手；至於金馬碰上的曾敬驊，他幽默說：「我們合作過很多次，但我希望這次我得獎。」

范少勳以 《X！又是星期一》入圍金鐘戲王。（記者胡舜翔攝）范少勳以 《X！又是星期一》入圍金鐘戲王。（記者胡舜翔攝）

此外，范少勳以 《X！又是星期一》入圍金鐘戲王，他說導演阿Ken是他過去參與的節目《大學生了沒》的主持人，這回再度碰頭，他大讚導演阿Ken戲導得好，「Ken哥讓每一個角色有生命，從他那邊學到接話節奏，能跟大家一起工作覺得很浪漫」。

他也提到若得獎，要把所有獎金都給老婆，因為老婆這回得知他入圍，相當感動，還說：「有人看到你的好笑了，幽默沒有被埋沒。」而一旁姚淳耀被問到投資話題，范少勳則補充自己目前也有定期定額投資。

點圖放大
點圖放大

