波多野結衣2026日曆辣回「水蛇腰」！ 遭酸「身材走鐘」經紀人心疼曝真相

圖右為波多野結衣去年被拍到的「肉肉炸裂照」，圖左為前幾日PO在IG的近照。（翻攝自IG、X）。

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名AV女優波多野結衣自宣布退役之後，海內外人氣始終維持不墜，但她去年4月出席粉絲活動時，卻意外被拍到「橫肉四溢」的畫面，遭酸民狠批「身材走鐘」、讓粉絲失望。波多野結衣前幾日刻意曬出一張乳牛bra辣照，UU美胸讓「波粉」們大讚「我們的波神終於回來了！」，不只如此，她昨（7日）更PO出多張自己拍攝 「2026日曆」時的側拍照，一來向粉絲報平安，宣告「身心都維持在最佳狀態」；二來也宣傳自己的限量寫真日曆已展開預售，並預告自己將在12月13日（星期六）舉辦發布會。

波多野結衣昨在IG近照。（翻攝自IG）。

很難想像，波多野結衣今8月到香港旺角舉辦見面會被譏笑像「大媽」時，身形還是肉肉的，波多野結衣曾高EQ回應酸民們的批評：「我有時瘦有時胖，有時屁股小現在又大了，但我不會一直這樣下去，如果你們能欣賞我作品中的變化，我會很高興。」

波多野結衣昨在IG近照。（翻攝自IG）

事實上，波多野結衣去年就曾放話，「因為是和公司合作，盡最大努力增胖中」，經紀人也在受訪時證實此事，心疼波多野結衣遭黑粉攻擊，澄清並非因退役、工作量驟減就放任口腹之欲。

波多野結衣昨在IG近照。（翻攝自IG）

波多野結衣昨也在IG特別向海外粉絲說明預購活動的細節，文末還不忘幽自己一默，「如果您明年還能把它帶回家，我們將非常高興！」

