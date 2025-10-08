《派遣女醫X》米倉涼子連缺席3活動 網友憂心：希望身體健康

日本女演員米倉涼子近日連缺席3場活動，官方Instagram從8月起再無更新，近況令網友擔憂。（圖擷取自@ryoko_yonekura_0801社群平台「Instagram」）

〔即時新聞／綜合報導〕在日劇《派遣女醫X》系列中飾演大門未知子的日本女演員米倉涼子近日連缺席3場活動，她的官方Instagram從8月起再無更新。米倉涼子在2019年表示自己罹患低腦壓頭痛，近年來飽受健康困擾，也放棄出演百老匯音樂劇《芝加哥》。對此網友紛紛表示，如果發生什麼事情會非常震驚，希望她身體健康。

據《News Post Seven》報導，米倉涼子最近頻頻臨時取消活動。原定9月17要出席「BARNEYS NEW YORK」銀座旗艦店重新開業，據相關人士所說「因身體狀況取消」；原定9月25日要出席英國汽車品牌「捷豹路虎」（Jaguar Land Rover）記者會，然而在活動前一週米倉涼子突然拒絕擔任形象大使，活動也隨之取消，拒絕原因經紀公司表示「無法回答」；10月6日「第21屆美腿大賞2025」頒獎典禮，米倉涼子也因健康狀況缺席。

請繼續往下閱讀...

米倉涼子於「第21屆美腿大賞2025」獲得40歲以上組獎項，這是她第二次獲獎，並透過代領者發表獲獎宣言「今後將持續正視自己的身體，重視日常一點一滴的自我保養與累積」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法